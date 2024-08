Vowles meglepődött a Sainz iránti érdektelenségen: „Max mellé tenném”

Carlos Sainz a következő szezonban olyan legendás versenyzők nyomdokaiba lép a Williamsnél, mint Ayrton Senna, Alain Prost, Nelson Piquet, Nigel Mansell, Damon Hill és Jacques Villeneuve. Míg ezek a világbajnokok győzelmekért és címekért küzdhettek a brit versenyistállónál, Sainznak a ranglétra alján, a rajtrács hátsó részén kell kezdenie.

James Vowles - aki tavaly óta csapatfőnök a Williamsnél, de előtte főleg a Brawn GP-nél és a Mercedes F1-nél volt sikeres - éppen ezért a háromszoros GP-győztes szerződtetését F1-es pályafutása egyik csúcspontjának nevezi. Az angol mérnök úgy látja, hogy Sainz bizalmat szavazott az épülő csapat jövőjéről alkotott elképzeléseinek, de az is meglepte, hogy az olyan topcsapatok, mint a Red Bull és a Mercedes nem őt választották.

„A négy legjobb pilóta közé sorolom, sőt néha a második helyre a rajtrácson. Miért ne akarnád őt az istállódban? Véleményem szerint a verseny egyre szorosabb és szorosabb. Szóval meg kell nézni, hogy egy versenyző milyen marginális különbséget jelenthet. Aztán nézzük meg Carlost és minden csapatot, ahol eddig versenyzett. Mindannyian jelentősen fejlődtek.”

Valószínűleg ezeknek a topcsapatoknak más érdekeik is vannak, ismeri fel Vowles. „Amikor a Red Bull helyzetében vagy, ahol a konstruktőri bajnokság a tét, mindig nehéz döntés. De igen, Carlost Max mellé tenném.”

És a Mercedesnek is megvannak az okai arra, hogy miért nem Sainz mellett döntött. „Amikor a Mercedesnél vagy, nehéz döntés. Szerintem megváltoztatták a gondolkodásmódjukat: a nem versenyképesből nagyon versenyképessé váltak. Az előbbi esetben van értelme befektetni a jövőbe. De most, amikor a csapat ismét a győzelmekért küzd, már nehezebb a döntés” - magyarázta Vowles.

„De miután ezt mondtam; ha a Mercedes már meghozta ezt a döntést, akkor sokkal több információval rendelkeznek, mint én. Több mint valószínű, hogy nagyon bíznak abban, hogy milyen irányba fognak menni, legyen az Max Verstappen vagy Kimi Antonelli.”

Az első kapcsolatfelvétel Vowles és Sainz között a tavalyi év végére nyúlik vissza. A 45 éves csapatfőnök annyira meg akarta kaparintani a spanyolt, hogy azóta szinte minden héten felhívta Sainzot.

„Amire rájöttem vele kapcsolatban, hogy ő egy teljesítménygép” - jellemezte Vowles a 29 éves madridi pilótát. „Abszolút mindent megtesz azért, hogy ne csak saját magát, hanem a körülötte lévő csapatot is megváltoztassa. Ez erős tulajdonsága.”

Vowles Sainzban többet lát, mint egy olyan versenyzőt, aki keményen tud vezetni. "Tényleg hiszek abban, amit csinálunk, az irányban, amerre haladunk, és abban, hogy miért lesz sikeres. Carlosban is hiszek. Nem csak az érdekel, hogy milyen gyors az autóban. Engem az is érdekel, hogy milyen személyiség. Ahogy a menedzsere és az apja is.

„Az apja ugyanolyan teljesítményorientált, mint ifjabb Carlos Sainz. Hihetetlen karaktere van. Ez a három együtt egy csomagot alkot, és erre van szükségünk itt a Williamsnél. Szerintem ez egy abszolút tökéletes párosítás.”

Eközben az F1 erősorrendjében a Mercedes vitte a prímet, míg nagyon úgy tűnik, hogy megvan az Alpine második versenyzője.