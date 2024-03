Vowles még türelmes Sargeanttel, de…

Sargeant alatt a tavalyi idény végefelé nagyon rezgett a léc, és sokáig nem volt biztos, hogy kap-e újabb lehetőséget a csapattól. Bár az látszott rajta, hogy a sebességével alapvetően nincs gond, viszont túlságosan is sokat hibázott és sok autótörése is volt.

Vowles végül azonban úgy döntött, idén is maradhat náluk az amerikai, mivel látta rajta a fejlődés jeleit. Idén pedig ezt kellene továbbvinnie, amennyiben nem szeretné elveszíteni versenyzői ülését, a csapatvezető viszont kihangsúlyozta, hogy nem a szezon elején várnak tőle komoly eredményeket.

„Fontos számára, hogy jó eredményeket szállítson. Az egyetlen dolog, amit mondanék ennek kapcsán, hogy itt nem a korai rész számít. Amit látnunk kell tőle, az a fejlődés, ahogy haladunk előre a szezonban. A korai rész azt vonhatja maga után, hogy veszélyben van, ha nem hozza a teljesítményt az első három versenyen, de nem ez a helyzet.”

Sargeant a bahreini szezonnyitón egy furcsa elektronikai hiba miatt csak a mezőny végén zárt, mielőtt Szaúd-Arábiában 14. lett, három hellyel elmaradva csapattársa, Alex Albon mögött. Mivel már 24 futam van a másodéves pilóta mögött, Vowles számára legfőképp az állandó javulás jelenti az elvárást.

„Logan tisztában van azzal, hogy az elmúlt évet úgy fejezte be, hogy elkezdett építeni az addig megszerzett tapasztalatára, most pedig már úgy tér vissza, hogy többé nem újonc, hiszen van mögötte egy idény. Most erre kell építenie hibák és botlások nélkül, miközben folyamatosan előre tud lépni.”

Érdekes fejlemény látott napvilágot nemrég a tervezett 2026-os szabályok kapcsán.