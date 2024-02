Vowles: Ha nem okoz óriási meglepetéseket, mennie kell

Nem fordult még elő a Forma-1 történetében, hogy két egymást követő szezonban ugyanaz a mezőny várja a piros lámpák kialvását, márpedig erre volt most példa a 2023-as és 2024-es szezonokban.

Talán Logan Sargeant helye volt a legbizonytalanabb, az ő megtartását jelentették be a legkésőbb, mivel a fiatal amerikai pilóta nem nyújtott meggyőző teljesítményt, amit az is jól mutat, hogy a csapata 28 pontjából ő mindössze egyet szállított.

„Tudja, hogy amit tavaly csinált, az már nem felel meg a célnak” – jelentette ki némileg kritikusan Vowles a hivatalos F1-es csatornának, akinek elsősorban az amerikai pilóta autótöréseivel voltak problémái.

Sargeant féltheti a helyét, ugyanis a hírek szerint a Mercedes a fiatal, feltörekvő tehetséget, Antonellit szeretné a grove-i alakulat versenygépében tudni, így pedig nagyon meggyőzőnek kell lennie, ha az F1-ben kíván maradni, erről beszélt Vowles csapatfőnök a RaceFans.net közlése alapján.

„Fokoznunk kell a tempót. Neki kell a szezon meglepetésének lennie, és jól kell használnia azt a tudásbázist, amit 12 hónap alatt gyűjtött össze. Ez már most is látszik a testbeszédén és a magabiztosságán, és most lehetősége van arra, hogy ezt a pályára vigye, és ott lefordítsa.”

Mint ismert, Vowles elsősorban a telemetriai adatokra támaszkodva hozta meg a döntést, mondván, az amerikai igencsak jól teljesít ebben a tekintetben, így bőven lát benne potenciált.

