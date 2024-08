Vowles elmondta, miért nem Schumacher kapta az ülésüket: „Mick nem különleges…”

Amikor arról kezdtek beszélni az F1-es paddockban, hogy Sargeantnek talán nem lesz maradása a Holland Nagydíj után, két név merült fel az utódjának: Liam Lawson és Mick Schumacher. A csapat kedden ehhez képest Colapintót jelentette be, amit sokan nem értettek, miközben ha végignézzük az érveket, akkor sok minden szólt az argentin mellett.

Egy német újságíró azonban „kénytelen” volt feltenni azt a kérdést, hogy miért nem Schumacher kapta meg a lehetőséget. Vowles válaszában hosszasan fejtegette, mi alapján szavaztak a saját juniorjukra a Mercedes tartalékosa helyett.

„Igazából három lehetőség volt az asztalon, de ezzel igazából mindenki tisztában volt. Az egyik Liam Lawson, a másik Mick és persze Franco. Liam esetében a szerződéses helyzete a Red Bullnál nem igazán működött volna számomra itt a Williamsnél, így ez nem volt igazi opció ebben az esetben. A döntés ezek után nem volt egyszerű.”

„Mick sokat fejlődött, mióta a Haasnál volt, ehhez kétség sem fér. Kompetens versenyző, akinek ugyan megvolt a maga lehetősége, de nagyszerű munkát végzett az Alpine-nál, a Mercedesnél és a McLarennél is. Minden támogatója elmondhatja, milyen jól alkalmazkodott és mennyit változott.”

„A kérdés tehát az volt, hogy Micket ültetjük-e be az autóba, és szerintem jó munkát végzett volna, vagy egy olyan egyénbe invesztálunk, aki része az akadémiánknak, aki több száz vagy ezer kört teljesített a szimulátorunkban, aki már vezette az autót. Az adatokból látszik, hogy teljesít, és jelentős lépéseket tesz” – folytatta Vowles a dilemmájuk kapcsán.

„A kérdés tehát végül az, hogy a jövőbe fektetünk vagy valaki másba. Úgy vélem, mindkettő a jó és nem a különleges kategóriába esne. Szerintem világosan kell fogalmaznunk erről. Mick nem különleges, csak szimplán jó lenne. Nyilván sokkal több tapasztalata van, mint Francónak, de az is számít, hogy én miben hiszek, miben hisz a Williams és mik a csapat alapvető értékei.”

„A Williams pedig mindig is invesztált az újgenerációs pilótákba és a fiatalságba, és én is azt mondogatom, hogy jelenleg a jövőre építünk. A Williams jövője pedig nem az, hogy a múltba invesztálunk, hanem a tehetségekbe, amelyek lehetővé teszik, hogy előrelépjünk. Franco Antonellit és Bearmant is megelőzi az F2-es bajnokságban az MP-vel. És minden tiszteletem az MP-é, de ők nem a Prema vagy az ART, szóval jó munkát végez.”

Azt persze Vowles is tudja, hogy ettől még eléggé mély vízbe dobták Colapintót, de ahogy az az érveléséből is kiderül, most inkább választják ezt az utat a hátralévő kilenc hétvégére, és nem akarnak egy olyan pilótát, akinek már megvolt a lehetősége a bizonyításra.

Colapinto 23 év után az első argentin versenyző lesz a mezőnyben, és a szerződtetésével azért némi szponzorpénz is áramlik az istállóhoz, így talán ennek is volt szerepe abban, hogy őt választották Schumacher helyett.