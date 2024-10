Vowles: a Mercedes „nagyon okos” stratégiát alkalmaz a 2026-os erőforrása terén

Vélhetően a legtöbben még emlékeznek a 2014-es szezonra, amikor is a Forma–1 komolyan átalakult a hajtóegységeket tekintve, hiszen megérkeztek a turbó-hibrid motorok. A Mercedes pedig olyannyira beletalált a formulába, hogy hosszú ideig nem volt ellenfelük a rajtrácson.

Sokan pedig úgy vélik, hogy 2026-ban is valami hasonlót láthatunk majd, hiszen a csillagosok állítólag most is nagyon jól állnak az új erőforrás fejlesztésével. Hasonlóan gondolja Vowles is, kinek csapata a következő években is a Mercedes motorjait használja majd, emiatt pedig nekik is lehet okuk a bizakodásra.

„Úgy gondolom, a Mercedes kivételes munkát végzett, és ezért is voltam nagyon boldog, amikor sikerült aláírni a hosszabbítást. A most még nem létező hajtóegységek között fogunk majd látni jelentős eltéréseket, miközben manapság szinte mindegyik egyforma” – mondta az F1 Beyond the Grid podcastjében Vowles.

„Ez szerintem meg fog változni ’26-ban, de azért nem lesz annyira nagy a különbség, mint 2014-ben.” A szakembert ennek kapcsán megkérdezték, miért gondolja úgy, hogy újra nagyobbra fognak nőni a különbségek a gyártók között, miközben például az MGU-H megszűnésével egyszerűsödnek az erőforrások.

„Az valóban igaz, hogy ha csak az alapokat nézzük, akkor lényegében ugyanaz lesz, mint amit most is csinálunk, csak kicsit nagyobb mértékben” – utalt ezzel az elektromos oldal nagyobb szerepére Vowles. „Ettől függetlenül viszont mégis teljesen másképp kell megtervezni az egészet, és másként is fogod kinyerni a teljesítményt a belső égésű motorból.”

És szerinte pontosan ez az, amiben a Mercedes a többiek előtt járhat. „Ez egy lehetőség. És ami a Mercedest illeti, ők nagyon okosan csinálták, hiszen korábban kezdtek befektetni, mint a többiek, ráadásul különféle technológiákba.”

A hajtóegység átalakulása mellett fontos tényező lesz még 2026-tól, hogy a sorozat fenntartható üzemanyagra vált, ami szintén komoly hadszíntér lehet majd a gyártók és partnereik között. Ennek kapcsán még megkérdezték Vowlest, hogy ez lesz-e a legkomolyabb faktor.

„Nem, nem ez lesz a legkomolyabb. Mindenképpen tényező lesz, de nem a legnagyobb. A fenntartható üzemanyag önmagában viszont briliáns ötlet. Ezzel a világ átgondolhatja, miként alakulhat a jövő, amely talán más lesz, mint amire korábban számítottunk. Biztosan lesznek majd teljesítménybeli eltérések, de nem akkorák, mint amennyire a hajtóegységek különbözni fognak egymástól” – jósolta a csapatvezető.

