"Voltak olyan csapatok, akik egy 100 millió dolláros limitet kezdeményeztek, majd drága versenyzőket igazoltak"

Ma jelenthetik be az új költségvetési sapka jóváhagyását, amit 175 millió dollárról 145 millióra fognak csökkenteni 2021-től. Három éven belül ez az összeg 135 millióra fog csökkenni, de egyéb más komoly költségcsökkentő szabályok is érkeznek.

A költségvetési sapka bevezetését már régóta tervezték a Forma-1-ben, és a koronavírus miatt minden még fontosabbá vált. A top-csapatok számára a legnehezebb az átállás, mert sokkal több emberrel dolgoznak, mint a kisebb istállók.

„Úgy vélem, ez a 145 millió is kihívást jelent. Ez a szám alá menni még nagyobb kihívás lenne. A szabályok stabilitása 2020 és 2021 között azonban segít.” - mondta Christian Horner, a Red Bull csapatfőnöke a The Race kérdésére.

Az a tény, hogy át tudjuk vinni a kasztnit és a váltót a következő évre, elfogadhatóbbá teszi az életet, de az elkerülhetetlen csökkentéssel szükséges lesz a csapataink megfelelő átszervezésére.” - folytatta Horner.

A brit szakember nem győzte hangsúlyozni, hogy a Red Bullnál örömmel támogatják a szabályváltozásokat az okozott nehézségek ellenére is, bár vannak olyan részletek, amikről még beszélniük kell, ugyanakkor a sport érdekében ők is beállnak a sorba.

A McLaren ezen a héten jelentette be, hogy 120 alkalmazottjától válik meg, ami körülbelül 70 embert érint az F1-es csapatnál. Az egész társaság jelentős szerkezetátalakításon megy keresztül, reagálván a helyzetre, és arra, hogy 2021-től egy másfajta rendszerben kell dolgozniuk.

A Red Bull Racing-nél abban reménykednek, mint a Ferrarinál, miszerint azokat, akiket már nem tudnak alkalmazni az F1-es csapatuknál, máshová helyezhetik át. Horner elmondta, igyekeznek minél több munkatársukat megvédeni, de az F1 és különösen a Red Bull mindig nagyon jól alkalmazkodott a szabályváltozásokhoz.

Fotó készítője: Glenn Dunbar / Motorsport Images

A Ferrarinál például már az is az opciók között szerepel, hogy az IndyCar-ban, a WEC-ben, és más sorozatokban is csapatot indítsanak. A The Race cikkében arról olvasni, hogy a hírek szerint a Mercedes jó haladást ért el a szerkezetátalakításban, ami még az eredeti 175 millió dolláros terv alapján történt meg, így ezen módosítaniuk kell, mivel 2021-ben majdnem 20%-kal csökken a felhasználható összeg.

A Mercedes fő célja, hogy minél több embere dolgozzon az F1-es részlegen, de arra is megvan a lehetőségük, hogy az üzleti vállalkozás más részeit bővítsék. Tehát a németek sem szívesen válnának meg a munkatársaiktól.

A McLaren például 100 millió dolláros limitet akart, ami azonban a Ferrari, a Mercedes és a Red Bull számára is lehetetlen lett volna. Horner azonban rámutatott arra tényre, hogy: „Voltak olyan csapatok, akik 100 millió dolláros korlátot kezdeményeztek, majd drága versenyzőket igazoltak.” - célozhatott ezzel a McLarenre is, ahol Daniel Ricciardót szerződtették le a Ferrarihoz kerülő Carlos Sainz Jr. helyére

A költségvetési felső korlát azonban nem tartalmazza a versenyzők fizetését, akárcsak a legfontosabb emberek bérét, valamint a motorfejlesztési és marketingköltségeket.

