Volt pilótájuk szerint jövőre már bajnokesélyesként számol a Mercedesszel

Nico Rosbergnek a Sky Sports F1 vendégeként Max Verstappen dicsőítése mellett volt pár kedves szava egykori munkaadójához, a Mercedeshez is, akik a 2022-es szezont rendkívül gyengén, a középmezőnyben kezdték.

A szezon előrehaladtával azonban a német gyártó jelentős lépéseket tett előre és Sao Paulóban, az utolsó előtti versenyen, George Russell a sprinten és a teljes nagydíjon is el tudta hozni az első helyet, ráadásul rajt-cél győzelmet aratva.

Lewis Hamilton teljessé tette az Ezüst Nyilak sikerét, ugyanis a második helyen ért célba, azonban a hétszeres világbajnoknak idén egyszer sem sikerült a dobogó tetejére állnia. Egy dolog Rosberg szerint azonban biztos:

„A Mercedes nagyszerűen fordította meg a szezont, fenomenális teljesítmény. A szezon elején még majdnem egy másodperccel lassabbak voltak az élmezőnynél, hét-nyolc tizeddel. Aztán Mexikóban és Brazíliában is az ő autójuk volt a leggyorsabb, ami hatalmas fegyvertény.”

„Abu-Dzabiban egy bukkanóra futottak, őket is sokkolta, mennyire messze voltak az elejétől. Úgy sejtem, a Mercedes a következő szezon elején is egy kicsit hátrébb lesz, mert sok idő elment arra, hogy az idei autó hibáit kijavítsák. De azzal a tempóval, ahogy idén fejlődtek, jövőre a bajnoki címre is esélyesek lehetnek.”

Van, aki nem érti, miért kapott új szerződést Perez.