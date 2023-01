Volt csapattársa mérlegelte, jókor vonult-e vissza Vettel

Vettel 2022 nyarán jelentette be, hogy az év végén szögre akasztja bukósisakját, ezzel egy 15 éves karriert fejezve be, mely alatt négy világbajnoki címet szerzett a Red Bullal 2010 és 2013 között. Ezen évek alatt Mark Webber volt a csapattársa, 2013-ban pedig lezajlott a Multi 21-incidens a Maláj Nagydíjon, mely egyesek szerint nagyban hozzájárult az ausztrál távozásához.

Mára azonban ennek semmi nyoma, Webber jó kapcsolatot ápol Vettellel és a Speedcafénak nyilatkozva dicsérte egykori csapattársát, ahogy a Forma-1-ben töltött idő alatt fejlődött: „Időbe kerül, amíg az ember belenő egy szerepbe, ahogy az ember megtalálja a dolgokat, amikért ki akar állni.”

„Időbe telik, mert ez az érettségi tényezőtől függ profi sportolóként, de annak is van köze hozzá, hogy a rajongók mennyire élik át a versenyzéshez való hozzáállásodat. A karrierje elején ez nem volt egyértelmű, álltunk együtt dobogón olyan helyeken a világ körül, amelyek enyhén szólva vitathatóak.”

„Mindent egybevetve azonban hihetetlen kisugárzása lett. Idővel rengeteg mindent hozott a sportba, amit a karrierje elején nem feltétlenül. Persze, ott jöttek számára az eredmények, de világbajnokként inkább a vége felé viselkedett és az zseniális volt, emelem kalapom előtte.”

Vettel utolsó pár futamán az Aston Martinnal igen jó teljesítményt nyújtott és Webber elismerte, úgy érzi ez alapján, hogy a 35 éves versenyzőben akár még lett is volna pár év: „Szerintem nagyszerűen időzítette a kiszállást, talán egy kicsit még korai is volt. Még mindig nagyon jól vezet, mondtam is neki, hogy egy kicsit korai volt visszavonulni, jót nevettünk rajta.”

„De örülök neki, hogy egy darabban van, remek karrierje volt. A korai években egy igazi bulldózer volt és még manapság is tudott igazán különlegeset nyújtani. Négyszeres világbajnok, ezt nem lehet elvitatni tőle, szóval hiányozni fog.”