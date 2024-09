Vizsgálatot indít a McLaren, hogy szabályt szegett-e Oscar Piastri

Bár Norris remekül rajtolt a pole pozícióból, a második sikánnál megfordult a versenye, amikor Piastri agresszívan megelőzte a külső íven - ezzel Norris lendületet vesztett, amit a Ferrari versenyzője, Charles Leclerc ki is használt, és feljött a második helyre.

Mivel a McLaren a világbajnoki címért küzd, és nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy az alakulat maximalizálja a Red Bull-lal szembeni esélyeit, az, ahogy a csapat elvesztette az 1-2. pályapozíciót, egyesek szerint azt sugallja, hogy a helyzetet jobban kellett volna kezelni.

És ahogyan a dolgok lejátszódtak, Leclerc szabadkártyát kapott, az akár még a „Papaya-szabályok” magatartási kódexével is ellentétes lehetett, amelyet mindkét pilótának be kell tartania az egymással való harc folyamán.

A McLaren főnöke, Andrea Stella, miután Leclerc egy egykiállásos stratégiával győzött Monzában, azt mondta, hogy a csapatvezetésnek és mindkét pilótának át kell néznie, ahogyan az első körben a dolgok lejátszódtak - különösen, hogy most mindkét bajnoki cím elérhető közelségbe került.

Arra a kérdésre, hogy Piastri lépése a „Papaya-szabályokon” belül volt-e, Stella azt mondta: „A versenyzőkkel együtt kell majd átnéznünk, megnézni a videókat, megérteni az álláspontjukat, és aztán együtt fogjuk értékelni, hogy teljesen szabályszerűek voltak-e vagy sem.”

„Levonjuk a tanulságokat, ha van tanulnivalónk, és aztán úgy alakítjuk ki a Papaya-szabályokat, hogy azok lehetővé tegyék számunkra, hogy a lehető legjobb módon folytassuk mind a konstruktőri, mind a versenyzői bajnokságot.”

Stella úgy érzi, hogy az a teljesítmény, amit csapata most mutat, a Red Bull küszködésével együtt megváltoztatta a bajnoki csaták dinamikáját - ami prioritássá teszi annak biztosítását, hogy versenyzői minden pontszerzési lehetőséget kihasználjanak. Most már olyan állapotban kell lennünk, hogy elismerjük, nem csak a konstruktőri bajnokság lehetséges” - mondta.

„Még versenyzői szempontból is, azzal a teljesítménnyel, ami jelenleg az autónkban van, és néhány olyan nehézséggel, amit a Red Bullnál látunk, mindenképpen lehetséges. Szóval ha csapatként mindkettőt elérhetjük, akkor a csapatot és Landót is olyan állapotba kell hoznunk, hogy mindkét bajnoki címre törekedhessünk.”

A McLaren az Olasz Nagydíjon elbukta a győzelmet, köszönhetően annak, hogy Leclerc egy jól megtervezett egykiállásos futamot húzott be, miután Piastri az élről állt ki második kerékcseréjére a bokszba. Stella szerint a McLaren azért mondott le az egykiállásos stratégia ötletéről, mert ideges volt amiatt, hogy az elülső szemcsésedés, amitől szenvedett, hatalmas teljesítménycsökkenést vált ki.

„Azt hiszem, az autónk hagyományosan hajlamos arra, hogy nagyon jól bánjon a hátsó gumikkal, de amikor az első szemcsésedésével küzdünk, akkor inkább az agresszív oldalon vagyunk. Ez egy kicsit idegessé tett minket - különösen azután, hogy Lando néhány körrel korábban blokkolta a bal elsőt. Nekünk általában ez a tünete annak, hogy a gumik kezdenek szenvedni.

„Utólag úgy gondolom, hogy nem kopott el eléggé Leclerc gumija ahhoz, hogy két kiállással is megverjük őt, mert ehhez kellett volna még néhány kör - de a néhány kör is elég sok. Szóval továbbra is kérdéses, hogy megnyerhettük volna-e a versenyt vagy sem. De úgy tűnik, hogy potenciálisan több volt a gumikban, mint amire számítottunk.”

„Nyilvánvalóan mindenki kételyekkel indult a versenyre a gumikkal kapcsolatban, mert senki sem futott kemény gumikkal [az edzésen], és amikor a harmadik helyen állsz, könnyebb azt mondani, hogy hadd próbáljam ki az egy kiállást, mint amikor az élen állsz. Ha ez nem működik, akkor a verseny végén szenvedés lesz.”

Eközben Alonso már nem fogja vissza a kritikáit, míg Verstappen dühösen nyilatkozott az Olasz Nagydíj után.