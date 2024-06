Viszlát, DRS, hello, X-mód! - Így működik majd az aktív aerodinamika 2026-tól

Az autók következő generációs autóira szabott szabályok megalkotásakor az FIA új, aktív aerodinamikai elemeket dolgozott ki, melyek mozgatható első és hátsó szárnyakból állnak. A mozgatható hátsó szárny három elemből áll, míg az első szárnynak két mozgó szárnylapja lesz. A két szárny együtt fog dolgozni, hogy az autók minden módban egyensúlyban maradjanak.

Az F1 úgy döntött, hogy ezen elemeknek két módja lesz: az alap, nagy leszorítóerős Z-mód, mely a kanyarokban segít, míg az egyenesekben a pilóták átválthatnak az X-módnak nevezett alacsony leszorítóerős konfigurációra, ami növeli a végsebességet.

Ennek használata teljesen más lesz, mint a DRS-é volt, melyet csak bizonyos egyenesekben lehetett aktiválni, de csak bizonyos távolságra más autóktól és elsősorban az előzések könnyítésére használt. Az FIA aerodinamikai részlegének vezetője, Jason Somerville így magyarázta el a lényegét:

„A jelenlegi autó DRS-e és a 2026-os autóra tervezett rendszer között a különbség a körök alatti használatban mutatkozik meg. A DRS általában egy előzési segédlet és akkor használható, amikor legfeljebb egy másodperccel egy másik autó mögött van az ember.„

„A 2026-os autóval azonban lehetőséget adunk a pilótáknak, hogy a különbségektől függetlenül válthassanak a magas és alacsony légellenállású módok között. A versenyző a kör folyamán előre meghatározott pontokon válthat alacsony légellenállású módra, hogy az egyenesekben, ahol a tapadás nem olyan fontos, nagyobb legyen a teljesítmény.”

„Ezután a féktávhoz közelebb érve, visszaválthatnak nagy leszorítóerős módra. Minden autó képes lesz ezen módok között váltani, amivel a hátsó szárnyat mozgathatják és átállíthatják az első szárnyat, a mögöttük érkezők pedig ugyanígy tehetnek.”

„Ez egy aktív rendszer, amit a pilóta irányít, még ha van is egy indítópont, úgy, ahogy most is van egy indítópont, amitől alkalmazhatja az alacsony leszorítóerős módot. A rendszer ezután visszavált nagy leszorítóerejű módra vagy a pilóta gombnyomására, vagy a fékpedál nyomását érzékelve.”

Egy hasonlósága a rendszernek a jelenlegi DRS-hez, hogy külön ki lesznek jelölve a pályán X-módra alkalmas zónák, bár ezek konkrét jellemzői még nincsenek kőbe vésve. Somerville hozzátette: „Van ez a két mód, melyek alapján a pályákat különböző zónákra osztjuk és a pilóták akkor válthatnak a módok között, amikor ez engedélyezett.”

„Lehetnek majd olyan szabályok, amelyek például megakadályozzák a használatát esős körülmények között, de ettől eltekintve arra számítunk, hogy minden pilóta mind a két módot ki tudja használni a pályán, minden körben.”

A DRS elkaszálásával az FIA továbbra is akar azonban lehetőséget nyújtani az előzésekre egy manuálisan vezérelt motormód, mely némi plusz lóerő termelésére készteti az erőforrást, így a hátul lévő pilótának jobb esélye lesz az előzésre.

Míg az elől haladó autó egyre kevesebb energiát fog a kerekekre küldeni 290 km/h után – 355 km/h-nál érve el a nullát – a mögötte érkező az MGU-K felülbírálásával 337 km/h-ig 350 kW-ot mozgósít, 0,5 Mj extra lökettel.

Az FIA együléses sorozatainak műszaki igazgatója, Jan Monchaux erről elmondta: „Jelenleg ha az ember DRS-távolságon, egy másodpercen belül van az előtte lévőhöz képest, akkor teljesítette a követelményt, nyithatja a hátsó szárnyat az egyenesben. Ez mostantól nem így lesz.”

„A logika azonban ugyanaz: Ha elég közel vagyok egy másik autóhoz, akkor arra az egy körre némi pluszenergiát kapok, amit akkor használok el, amikor szeretném. Ennek az energiának a mennyisége meg van határozva és megadja a hátulról érkező autónak azt a szükséges pluszt, amivel az egyenes végére támadási pozícióba kerülhet.”