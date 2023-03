Visszavonul-e Hamilton vagy sem? Most már hazugságvizsgáló segítségével tudjuk Lewis Hamilton eddig is hevesen tagadta, hogy visszavonulásra készülne, de most már egy hazugságvizsgálós teszten is vállalta, hogy nem fog távozni a Forma-1-ből, amíg meg nem szerzi nyolcadik világbajnoki címét.