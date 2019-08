Visszatérhet a Német Nagydíj, de nem Hockenheimben?

Évek óta komoly kihívást jelent a Német Nagydíj szervezőinek a versenyhétvége megrendezése, mely a vártnak megfelelően nem is kapott helyet a nemrég hivatalosan is megjelent 2020-as versenynaptárban, ami egyúttal új rekord is, mivel az soha ezelőtt nem tartalmazott 22 nagydíjat.

A Mercedes hathatós közreműködésével idén még megrendezésre kerülhetett a Német Nagydíj, de az új tárgyalásokban már nem vettek részt. Noha valószínűtlen, hogy Németország gyorsan visszatérjen, az F1 nyitott arra, hogy egy másik helyszínen rendezzék meg a futamot, talán egy városban, hiszen a Liberty Media több utcai pályát szeretne.

Egy biztos, több érdeklődés is van ezzel kapcsolatban egyes városok részéről. A Forma-1 promóteri és üzleti kapcsolatok vezetője, Chloe Targett-Adams elmondta, tudták, hogy trükkös lesz a helyzet a Németországgal, és noha tavaly a Mercedes segítségével meg tudták menteni a nagydíjat, ez 2020-ra már nem volt lehetséges. Az F1 szomorú, hogy jövőre nem lesz német futam, de érdeklődnek aziránt, hogy mi lesz hosszabb távon, miután erős érdeklődést tapasztaltak más régiókból, városokból. Ez pedig nagyszerű hírt jelent, még akkor is, ha Hockenheim most kikerült a körből.

Annak ellenére, hogy nem lesz jövőre Német Nagydíj, és talán a következő években sem, az F1 továbbra is dolgozik azon, hogy miként lehet az ország szurkolóit közel tartani a sporthoz. Ebben nagy segítség lenne Mick Schumacher szerepe, aki egyelőre az F2-ben szerepel, de már futamot is nyert. Ha a német bemutatkozna az F1-ben és még jól is teljesítene ott, akkor az igen komoly lehetőségeket nyitna meg, akárcsak Hollandiában Max Verstappenn miatt.

Az F1 nem vetette el a rajongói fesztiválok rendezését Németországban, hogy életben tartsák az érdeklődést, de még más lehetőségeket is megvizsgálnak. Ezzel együtt azt is megerősítette a szakember, hogy még mindig nem írták alá a kontraktusukat az Olasz Nagydíj szervezőivel. „Jelenleg dolgozunk rajta, és reméljük, hogy hamarosan pozitív eredménnyel szolgálhatunk. Korábban már bejelenthettük, hogy elvben megállapodásra jutottunk a kereskedelmi feltételekben, tehát most csak a véglegesítésen dolgozunk, ami egy kis időt vesz igénybe.”

Középpontban a legendás F1-es pálya, természetesen Max Verstappennel, aki számára a hollandok közelsége miatt ez egy hazai helyszínnek is tekinthető.