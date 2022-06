Visszatér Montreal – öt izgalmas sztori a hétvégi futam előtt

A Forma–1 hivatalosan oldalán Chris Medland újságíró szedett össze öt érdekes témát, melyek miatt mindenképpen izgalmas lehet a Kanadai Nagydíj. Az első az, hogy miként reagál a Ferrari a bakui csalódásra.

Múlt vasárnap ugyanis mindkét autójuk technikai hiba miatt adta fel a futamot, Charles Leclerc esetében ez pedig már a második ilyen alkalom volt az utóbbi három versenyen, és emiatt a bajnoki pontversenyben is jelentős lemaradásba került.

A jó hír számukra most az, hogy rögtön jön is egy lehetőség a visszavágásra. Leclerc még mindig bízhat autója gyorsaságában, valamint a kiváló időmérős teljesítményében, aminek köszönhetően vasárnaponként mindig jó esélye van a sikerre.

Az olaszok most minden bizonnyal teljes erőbedobással dolgoznak azon, hogy felfedjék a meghibásodások okát és kijavítsák azokat, mert meg kellene mutatniuk, hogy még mindig komoly kihívónak számítanak a 2022-es bajnoki csatában.

Második pontként ott van a versenyzői piac, amely egyre inkább kezd előtérbe kerülni, ahogyan halad előre a szezon. Sok versenyző jövője kérdéses még, és az egyikőjük az éppen hazai futamára készülő Nicholas Latifi. Vele kapcsolatban az utóbbi napokban már többféle pletyka is felröppent.

Egyesek szerint elég valószínű, hogy 2023-ban Oscar Piastri váltja őt a Williamsnél, de arról is lehetett hallani, hogy akár már a Brit Nagydíjon megtörténik a váltás. Ha esetleg ez az utóbbi, kevésbé esélyes forgatókönyv jönne létre, akkor a Kanadai Nagydíj akár Latifi utolsó F1-es futama is lehetne.

Ezek után térjünk át a középmezőny szoros küzdelmére, amely Bakuban is hozott jó csatákat, de sokak pontszerzési lehetőségét lehetetlenítette el az Alpine szélvészgyors autója. A franciák ugyanis egy elég kis leszorítóerős konfigurációra szavaztak, ami miatt az egyenesekben pokolian nagy végsebességet tudtak elérni.

Sokaknak gyűlt meg azzal a baja, hogy beszorult Fernando Alonso vagy Esteban Ocon mögé, akiket még a DRS segítségével is alig lehetett utolérni, nemhogy megelőzni. Ez a taktika pedig bejött az istállónak, és most Kanadában is valami hasonló beállításra lesz szükség, így vélhetően nem árt majd odafigyelni Alonsóékra.

Mi lesz a Mercedesszel, tehetjük fel a kérdést, miután Bakuban az autójuk konkrétan fizikai fájdalmat okozott a versenyzőknek, mert annyira pattogott a teljes hétvége folyamán. Lewis Hamilton élete legfájdalmasabb versenyének nevezte az azerit, és George Russell is egyre hangosabban panaszkodik, mert érzése szerint tenni kéne valamit a helyzet ellen.

A probléma ráadásul Kanadában is fontos szerepet játszhat, mivel több hosszú egyenes is található a pályán, így a Mercedesnek nem árt felkészülnie egy újabb rázós utazásra. Hamilton hétfőn kijelentette, hogy fájdalmai ellenére is ott lesz a viadalon, de egyértelmű, hogy a csapatnak lassan megoldást kell találnia ezekre a nehézségekre.

Persze nem csak a mercedeses versenyzőket zavarja a delfinezés és a pattogás, hiszen több másik alakulat pilótája is felszólalt a bakui hétvégén, hogy valamit tennie kéne az FIA-nak. Azok a csapatok, akiknél azonban nem jelent túl nagy gondot a delfinezés, nyilván nem tartják ezt szükségesnek, így máris megindult egyfajta adok-kapok a két tábor között.

Mindössze öt nap leforgása alatt persze nem lehet erre megoldást találni, így a pattogás Montreálban is szerepet fog játszani, és készülhetünk arra, hogy tovább folytatódik ez a vitatéma a versenyzők, a csapatok, valamint az FIA részvételével.

Végül, de nem utolsósorban pedig fontos megjegyezni, hogy a sorozat két üres év után tér vissza Kanadába, a sokak által kedvelt versenypályára. A legutóbbi ottani viadalt Hamilton nyerte, de a célban nem ő haladt át elsőként, mivel Sebastian Vettel utólag kapott időbüntetést, amiért nem megfelelően tért vissza a pályára a kettejük csatája közben.

Az biztos, hogy emlékezetes pillanatok voltak, Vettel táblacserélős mutatványa mindenképpen maradandó volt, és csak remélni tudjuk, hogy a visszatérés legalább olyan izgalmas lesz, mint az a futam. A zászló papíron a Red Bullnak állhat, de a Ferrarinak muszáj lenne javítania, miközben a középmezőny ismét kiszámíthatatlannak ígérkezik.

