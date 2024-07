Visszatér a Toyota? – itt a márka hivatalos válasza

A Toyota 2009 végén szállt ki a Forma–1-ből, csütörtökön azonban mi is beszámoltunk róla, hogy most állítólag a visszatérést tervezgetik. Egyrészt lehetséges, hogy a Toyota olyan módon szponzorálná a Haast, mint tette azt az Alfa Romeo a Sauber esetében, de közben már arról is szó van, hogy a két fél technikai együttműködésbe kezdhet, méghozzá már 2025-től.

A Haas nem kívánta kommentálni a spekulációkat, amikor a PlanetF1 felkereste őket, a Toyota viszont már egy kicsit bőbeszédűbb volt. Megerősíteni ugyan nem erősítettek meg semmit, de tagadni sem tagadták, hogy esetleg vissza szeretnének térni a királykategóriába.

„Nincs mit mondani ezzel kapcsolatban azt leszámítva, hogy a Toyota a továbbiakban is egyre jobb autókat akar gyártani, és a motorsporton keresztül kívánja fejleszteni a szakembereit” – hangzott a márka szóvivőjének rövid reakciója.

Sokkal okosabbak ez alapján tehát nem lettünk, ettől azonban még lehet valami a hírekben, hiszen talán nem volt véletlen, hogy a Brit Nagydíj alatt a Toyota Gazoo sportigazgatóját, Maszaja Kadzsit a Haas garázsában látták feltűnni.

A Red Bull eközben bemutatta az Adrian Newey által tervezett RB17-es hiperautót, amely brutálisan néz ki.