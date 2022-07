Visszatér a Honda? A japán gyártó vezetői is ott lesznek a 2026-os motorokról szóló megbeszélésen!

A Honda 2021-ben megnyerte a világbajnoki címet a Red Bull-lal és Max Verstappennel, majd eltűnt a Forma-1-ből. Vagyis inkább csak papíron, ugyanis az osztrák istálló motorjait továbbra is a japán gyártó segítségével fejlesztették és készítik fel a versenyekre. A két fél továbbra is együttműködik és a jelenlegi megállapodásuk 2025-ig tart.

Vannak azonban olyan pletykák, hogy a Honda megbánta a távozását és a visszatérésen gondolkozik. Alapból meglepő volt a távozásuk, hiszen több évnyi befektetés és munka után szálltak ki, pont akkor, amikor a csúcsra értek. A döntést a koronavírus alatt hozták meg, leginkább gazdasági szempontból, azonban azóta változott a helyzet.

A Honda vezetői azonban ott lesznek Spielbergben és ez csak tovább szítja a pletykákat. Pénteken kerül sor az F1 Bizottság ülésére, amelyen a 2026-ra tervezett F1-es motorok jövőjéről tárgyalnak. Ha a Honda valóban vissza akar térni 2026-ban, akkor logikus, hogy jelen akar lenni ezen a megbeszélésen.

Hosszú távon ez egy esetleges visszatérés lenne gyári csapatként, de rövid távon más kérdésekről van szó. A The Race úgy tudja, hogy a Honda a Red Bull-lal is szeretne újra összeállni, mivel még mindig rengeteg munkát végeznek a színfalak mögött, de nagyon kevés megjelenést kapnak cserébe. Így még az is elképzelhető, hogy 2023-ban talán újra láthatjuk a Honda nevét a Red Bull autóján.

