Visszatér a Ferrari sikerembere, és kiemelt feladatot kap

A Ferrari a gyenge szezonkezdet után már elgondolkodott Resta visszahívásán, most pedig az F1 hírek hiteles forrása, Leo Turrini elárulta, hogy a neves szakember a nyár végétől ismét a Ferrarinál tevékenykedik majd. Restát tavaly engedte el az olasz istálló, hogy átvegye a Sauberből Alfa Romeóvá lett csapatnál a tervezői feladatokat.

A maranellóiak egyértelműen lecsúsztak a siker felé vezető útról, Mattia Binotto gárdája Restával erősíti meg a szakmai stábot. Most Turrini arról ír blogjában, hogy a szakember a nyár végén visszatér, hogy a 2021-es autó tervezésének előkészítésében is részt vegyen. Ezzel együtt a forrás azt is elárulja, hogy bizony, a jövő évi autóval már nem lenne sok dolga Restának, az ugyanis már készen van.

Resta a Minardiban kezdte F1-es pályafutását, 2001-től erősítette a Ferrari mérnökcsapatát, majd 2006-ban megbízták a kutatási és fejlesztési osztály vezetésével. 2014-ben Sergio Marchionne nevezte ki főtervezőnek. Resta négy éven át volt főtervező a Ferrarinál, munkájával nagyon elégedettek voltak az olaszok, és az idei szenvedést is már arra vezetik vissza, hogy a tervezői csapat elvesztette a fő alakját.