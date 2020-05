VIP-vendégek nem, azonban betétfutamok lehetnének a 2020-as Osztrák Nagydíjon

A legújabb hírek szerint Helmut Marko az osztrák Sportminiszterrel is tárgyalt, aki támogatja a futam megtartását, ha az akkor életben lévő összes biztonsági intézkedést be tudják tartani júliusban.

Jelenleg is tárgyalnak egy szigorú szabályrendszerről, amely reményeik szerint lehetővé teszi majd a futam megtartását. Erről ezután már még magasabb szinten fognak dönteni: Sebastian Kurz osztrák kancellár, Chase Carey, és Dietrich Mateschitz, a Red Bull vezetője.

Helmut Marko a Motorsport-Total.com-nak adott exkluzív interjújában adott betekintést a formálódó szabályzat részleteibe: eszerint egy olyan versenyhétvége a cél, amelyen minimális mennyiségű ember vesz részt a csapatok, és a beszállítók részéről is.

Atmosphere in Spielberg Fotó készítője: Gold and Goose / Motorsport Images

Marko szerint a futamon részt vevők „relatíve izoláltak” lennének a környező lakosoktól. „A Forma-1-es közösség tart attól, hogy megfertőződik, ezért minél jobban szeretné izolálni magát. Ez jó, mert a lakosság is tart a fertőzéstől. Mindenki fél, ezért mindenki nagyon óvatos lesz.”

A csökkentett létszám azt jelentené, hogy hogy a csapatok, az FIA, a Liberty, és a helyi szervezők is csak a minimálisan szükséges mennyiségű emberrel működnének, nem lennének VIP vendégek a paddockban, és nézők sem a lelátókon. „Egy kizárólagosan TV esemény lenne” – mondta Marko.

A Forma-1-es csapatok maximális helyszíni létszáma jelenleg 60 fő, amit 45-re is lehetne redukálni. Ehhez azonban hozzájön 150 versenybíró, az FIA versenyszervezői, a mentősök, tűzoltók, valamint a TV-közvetítés munkatársai, és egyből 1500 emberről van szó.

Markonak egy igen ellentmondásos elképzelése van a betétsorozatokról: „Az F2-nek, F3-nak, és a Porsche Supercup-nak is versenyeznie kellene.” Ez az elképzelés nehezen érthető a járvány idején, mivel gazdaságilag, és a média számára is másodlagos szerepet játszanak csak, de Marko szerint „világos üzenetet kell küldeni a sportnak.”

Helmut Marko, Consultant, Red Bull Racing Fotó készítője: Sam Bloxham / Motorsport Images

„Nem tudom, mennyire fognak hiányozni az TV-nek a háttérsztorik, amelyekre nem lenne lehetőség a paddockból a szigorú szabályzások miatt. Helyettük talán a betétfutamokat kellene közvetíteni.”

A TV-csatornák nem küldhetnék el saját embereiket Spielbergbe, hanem szigorúan a FOM anyagaira kellene támaszkodniuk.

„Ez a sport érdeke is” – mondta Marko az utánpótlás sorozatokról. „Máskülönben hogyan ítélnénk meg valakiről, hogy elég jó lenne-e a Forma-1-be jövőre? A fiatal pilótáknak szükségük van a szuperlicensz pontokra és a jó eredményekre, máskülönben a Forma-1 jelenlegi helyzete bebetonozódna.”

A Red Bull attól sem zárkózik el, hogy akár több futamot is tartsanak a pályán, és egy vad, szerda esti futam ötletét is bedobták a kalapba.

Nem Spielberg az egyetlen helyszín, amely készen állna több Forma-1-es futam megtartására is, a Silverstone-i pálya vezetője, Stuart Pringle a The Guardian-nak kijelentette, hogy nézők nélkül ők is vállalni tudnák több Forma-1-es futam megtartását is.

