Villeneuve: Verstappen megérdemli, hogy vezesse a pontversenyt Hamilton „óriási” hibái után

A 2021-es Azeri Nagydíjon sokáig úgy tűnt, hogy Max Verstappen vezetésével a Red Bull kényelmes kettős győzelmet arat, miután a Mercedes nyers tempója egész hétvégén elmaradt az energiaitalosokétól.

4 körrel a verseny vége előtt azonban Verstappen váratlanul defektet kapott, majd az újraindítás során Lewis Hamilton lerajtolta Sergio Perezt, és könnyedén elronthatta volna a Red Bull napját, ha nem kapcsolja ki véletlenül a magic-gombbal a hátsó fékjeit.

A Red Bull nagyon elégedett volt, hogy Sergio Perez Verstappen kiesése után is begyűjtötte a lepattanó győzelmet, amivel növelték az előnyüket a konstruktőri bajnokságban, míg a nullázó Hamilton és Verstappen között megmaradt a 4 pontos különbség.

„Megérdemlik” – nyilatkozta Villeneuve a RaceFans-nek arról, hogy megtartotta a vezetést a pontversenyekben a Red Bull. „Ha megnézitek, Verstappen eddig csak akkor hibázott, amikor kicsit szélesen fordult Bahreinben, így második lett, nem első, illetve Portugáliában, amikor ugyanígy a leggyorsabb kört veszítette el. De ennyi.”

„Ha megnézzük Lewis teljesítményét: Imolában szerencsés volt, pontot sem kellett volna szereznie, de a piros zászló miatt második lett. Ettől függetlenül óriásit hibázott.”

„Múlt hétvégén ismét. Akármi is okozta, attól még a hiba nagy volt. Monacóban pedig szintén nem volt formában, messze a csapattársa mögött volt” – mondta Villeneuve, de azért azt is elmondta, hogy Valtteri Bottas sem lehet megelégedve magával.

„Bottas nincs ott fejben. Imolában, majd most is a mezőny második felében volt. Annak ellenére, hogy Pereznek nehezen kezdődött a szezonja, most jobb helyzetben van, mint Bottas. Szóval teljesen normális és jó is, hogy a Red Bull vezeti a bajnokságokat.”

A vasárnapi versenyt követően Verstappen is kijelentette, hogy nem érti, miért mondják azt egyesek, hogy ők sokat hibáznak idén:

„Hallottam, hogy az egyik csapat azt mondta, mi többet hibázunk. Nem hiszem, hogy ez így lenne. Persze senki nem tökéletes, de szerintem eddig idén mi hibáztunk kevesebbet ebben a nagyon szoros bajnoki küzdelemben.”

„Teljesen megbízok a csapatban. Minden egyes alkalommal, amikor behajtok a bokszutcába, tudom, hogy az esetek 99.9%-ban fantasztikus kerékcserém lesz.”