Villeneuve tökéletesen megérti Mick Schumacher helyzetét és kicsit odaszólt a Ferrarinak

A Forma-1 1997-es bajnoka, Jacques Villeneuve szerint erősen kérdéses a Ferrari versenyzői akadémiájának értéke, rámutatva, hogy Charles Leclerc-től eltekintve minden onnan kikerülő pilóta be tudta volna vásárolni magát a Forma-1-be.

Az akadémiáról eddig pl. Antonio Giovinazzi, Charles Leclerc és Mick Schumacher érte el a motorsport királykategóriáját. A Williams egykori pilótája szerint azonban Leclerc anyagi helyzete révén „kilóg” a gazdagabb versenyzők közül. A Sky Italiának nyilatkozott:

„Leclerc-t leszámítva mindenkinek volt pénze, amikor az akadémiára került, a többiek komoly anyagi segítséggel érkeztek, ami sokat jelent. Persze, onnantól a magad ura vagy, de ezek a srácok a Ferrari nélkül is ott lennének a Forma-1-ben.”

Szerinte azonban valamilyen szinten Schumacher is kivételt képez, hiszen Villeneuve apja Gilles révén a saját bőrén tapasztalta, milyen hatással van, amikor valakinek az árnyékában kell versenyeznie.

„Mickre a vezetékneve mindig is hatalmas nyomás alatt tartotta, de ő tudott ebből tanulni. Ez nagy különbség közte és az akadémia többi tanítványa között. Egy jól ismert név segíteni is tud, de hatalmas nyomással is jár.”

„Az emberek azonnali eredményeket várnak tőled és a média sem lesz kedves, nagyon sok kérdésben el fog hangzani apád neve. Nehéz ezekre válaszolni, például eléggé megüt, amikor megkérdezik, kinek akarsz megköszönni egy jó eredményt.”

