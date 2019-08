Villeneuve szerint négy futamnál nincs több a Honda-motorban

A Mercedes hosszú ideig volt listavezető az erőforrások terén a Forma-1-ben, mára már elfogadott tény, hogy a Ferrari erősebb motort gyárt, és a hírek szerint a Renault is beérte a németeket. A Honda még mindig egy kis lemaradásban van, az év elején megbízhatósági frissítéssel jelentkezett a japán motorgyártó, míg Monzába már 25 lóerővel több teljesítményt is ígér a Red Bull és a Toro Rosso számára.

1997 világbajnoka szerint ez a teljesítménybeli fejlődés eltörpül majd a Red Bullt sújtó büntetések mellett, utóbbiak sokkal nagyobb befolyással lesznek az osztrákok eredményeire, mint a teljesítménybeli fejlődés. Ha ugyanis a Red Bull motort cserél Monzában, a hátralévő nyolc futamot ki kellene húzni az erőforrással, hogy ne kapjanak büntetést, vagy vissza kellene cseréljék egy korábbi specifikációt. Ha pedig bevállalják a büntetést, olyan pályán taktikus, ahol a csapat úgy ítéli meg, hogy könnyebb lesz előzni.

"A Honda-motor három vagy négy futamig bírja. Emiatt is lehet most annyival erősebb. Nem is próbálnak meg mondjuk hét futamot teljesíteni ugyanazzal a motorral, ha a Mercedes és a Ferrari is ezt a taktikát alkalmazná, nekik is lenne 30 lóerő pluszuk" - fejtette ki a véleményét Jacques Villeneuve a Motorsport-Magazin.com-nak, szavairól megkérdezték Helmut Markót, aki egyszerűen csak nonszensznek nevezte a kanadai állításait.

Nyilván, hogy a hátralévő futamok közül a Honda számára a legfontosabb a Japán Nagydíj, amely után következik a mexikói verseny, ahol a Red Bull jól szokott szerepelni. Az azt követő Amerikai Nagydíjon be lehetne vállalni a cserét, hogy aztán a brazil és az Abu Dhabi-i versenyeken már maximálisan lehessen nyomi a gázt.

A Forma-1-es világbajnokság idei szezonjában a nyári szünet előtt a Red Bull Max Verstappennel megszakította a Mercedes fölényét, a holland két futamot is megnyert. A pilóta és a csapat is egyetértett abban, hogy a Honda fejlődése volt az előrelépés kulcsa, a japán motorgyártó pedig a sikereknek köszönhetően dönthet úgy, hogy meghosszabbítja F1-es jelenlétét.

