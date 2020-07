Villeneuve szerint Alonso felbecsülhetetlen lenne a Renault számára, de...

Az egyik legérdesebb kérdés, hogy ki kapja meg a Renault F1 Team 2021-es ülését Esteban Ocon mellett, akinek szerződés van a következő évre. Egyelőre annyi hivatalos, hogy Daniel Ricciardo az év évgén távozik, és a McLaren-Mercedesnél folytatja.

Sok pletyka jelent meg a sajtóban arról, hogy kik kaphatják meg a Renault szabad ülését. Legutóbb arról írtak, hogy Fernando Alonso már idén visszatérhet a korábbi csapatával, leváltván Ricciardót, de ezt mindkét oldalról tagadták.

Valtteri Bottas és Nico Hülkenberg is reális opció lehet a Renault számára. A vezetőség annyit elárult, hogy nagy nevekkel is tárgyalnak, így valószínűleg a Mercedes finn pilótája is felkerült a listára, akinek az elsődleges opciója a jelenlegi csapata, mellyel az első helyről várhatja az évadnyitó Osztrák Nagydíjat.

Jacques Villeneuve, aki 1997-ben nyerte meg a bajnokságot a Forma-1-ben a Williamsszel, a Canal+ kérdésére elmondta, hogy szerinte Alonso logikus választás lenne a Renault-nak, mellyel 2005-ben és 2006-ban ünnepelt címet a spanyol világbajnok.

„A Renault számára Alonso egy logikus választás lenne. Ha visszatekintünk a múltba, akkor az egyetlen F1-es szezon, amikor Fernando bivalyerősen vezetett és rossz politikai hangok nélkül versenyezhetett, a Renault-nál eltöltött évek voltak.” - idézte a Speed Week Alonso nyilatkozatát.

Race winner Fernando Alonso,Renault Fotó készítője: Steven Tee / Motorsport Images

„Azokban az években a csapat akkori főnöke, Flavio Briatore támogatta őt. A Renault azonban már Briatore nélkül dolgozik. Egy olyan Renault, mely képes Alonsóval versenyezni, vajon milyen gyors lehet? Ez egy másik kérdés.”

„Ha egy csapatot akarsz csinálni, akkor a fiatal oroszlánokat ki kell venned a pakliból. Tapasztalatokra van szükséged, és itt érzek nehézségeket a Renault-nál, mivel Esteban Oconnak nincs sok tapasztalata. Alonso megfizethetetlen lenne ebből a szempontból.”

„Alonsóról mindig is tudtuk, hogy elpusztítja a csapattársait és hosszú távon a csapatot is. Emiatt egy ilyen választást nagy óvatossággal kell végrehajtani. Alonso mellett szól a szenvedélye, akárcsak Sebastian Vettel esetében. Mindkét versenyző mindent belead, és az autó potenciálja fölött képesek teljesíteni.”

„Lényeg a lényeg, szerintem nagyon jó lenne a Renault számára, ha Alonso csatlakozna a csapathoz, másrészről nem hiszem, hogy ez jó lenne Oconnak.”