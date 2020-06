Villeneuve szerint a Vettel-helyzet miatt szörnyű lehet a környezet a Ferrarinál

A többség valószínűleg nem lepődött meg azon, hogy a Ferrari és Sebastian Vettel 2021-től külön utakon folytatják tovább. Vettel 2015 óta versenyez Maranellóban, de még mindig nem tudtak bajnokságot nyerni.

2017-ben és 2018-ban egy erősebb Ferrari dolgozhatott a világbajnok alatt, ám a mindkét oldalról elkövetett hibák nagyon sokba kerültek. Vettel rengeteg negatív kritikát kapott, és Charles Leclerc megérkezésével még nagyobb lett rajta a nyomás.

A négyszeres világbajnok pár héttel a bejelentés előtt még úgy nyilatkozott, hogy valószínűleg az első futam előtt aláírhatja az új szerződését, de ez nem történt meg. Sőt, a pletykák szerint igazi tárgyalások nem is voltak a felek között.

Carlos Sainz Jr. lesz az, akinek át kell vennie Vettel helyét. A spanyolra nagyon nagy kihívás vár, mivel még soha nem versenyzett az élmezőnyben, a Ferrari csapatát sem ismeri, és a mezőny egyik legjobbja ellen kell megküzdenie, aki a jövőt jelentheti a legendás márkánál.

Jelenleg sokkal érdekesebb kérdést jelent az, hogy mi lesz Vettel és a Ferrari között. Azzal, hogy ilyen korán bejelentették az elválásukat, a kapcsolat is teljesen más lehet. A helyzet részeként előfordulhat, hogy Leclerc kivételezetté válik?

„A Ferrari kissé válságban van, legalábbis a tesztek ezt mutatták. Vettel távozásának bejelentésével szörnyű lehet a környezet. Természetesen a feszültség általában senkinek sem segít, még Leclerc-nek sem.” - mondta Villeneuve a Gazzatta dello Sport hasábjain, amiről a Formula Passion is beszámolt.

Fotó készítője: Ferrari

„Ott lesz a szikra, mert Charles most már tudja, hogy ő a csapat vezetője, de egy négyszeres világbajnokkal néz majd szembe. Nehéz helyzet, amiben nehéz lesz szabad versenyt biztosítani. Két évvel ezelőtt megjósoltam, amikor Leclerc karrierje megkezdődött: azt mondtam, ugyanaz a helyzet valósulhat meg, mint Vettel és Ricciardo között a Red Bullban.”

„Most pedig itt vagyunk: Charles minden potenciállal rendelkezik a helyzet menedzselésére, és látni fogjuk, hogy hogyan fogja ezt kezelni. Egy szempillantás alatt nagyon sok figyelmet fordított rá a média: az újságírók szeretete, a rajongók vonzereje.”

„Az új Schumacher-korszakot akarják felépíteni. Ő egy jó, kedves srác, aki ezen felül még nem is kerül sokba. Gyorsan hajtott és nyert is. Másrészt Vettel nagyon sok pénzt kapott. Kívülről továbbra is ott van a kétség, hogy ki végzi el a munkát, ki fejleszti az autót.”

„A Ferrarinál tisztában vannak ezzel, és ha Charles-t választották, annak oka is van. Leclerc-nek ebben a szezonban meg kell mutatnia, hogy képes Verstappen riválisa lenni. Az F1 kettejükkel képzeli el a jövőt, mert a történelem azt mutatja nekünk, hogy a legjobb idények azok voltak, amikor erős versenytársakat láthattunk, és olyan versenyzőket, akiknek nem kellett barátságot kötniük. A Hamilton-Rosberg duó után már nem volt több ilyen.”