Villeneuve: Stroll egyszerűen kínos, Vettel azt kívánja, bárcsak otthon maradt volna

Minden kezdet nehéz - gondolhatják az Aston Martinnál a Forma-1 új korszakának hajnalán. Igaz, ami igaz, pocsékul vágtak neki az új szabályokkal tűzdelt érának és egyelőre úgy tűnik, nekik sikerült a legkevésbé alkalmazkodni a változásokhoz.

Sebastian Vettel csupán Melbourne-ben tudta elkezdeni a szezont, miután a bahreini és dzsiddai versenyhétvégét is ki kellett hagynia koronavírus-fertőzés miatt, Lance Stroll pedig több kárt okoz eddig a pályán, mint amennyit hasznot hoz.

A regnáló világbajnok Max Verstappen az Aston Martin biztonsági autóját is ostorozta, az Albert Parkban bemutatkozó safety car-ral kapcsolatban úgy fogalmazott, olyan lassan mozog a pályán, mint egy teknősbéka.

George Russell is odaszúrt a Mercedeses biztonsági autóval felváltva tevékenykedő járgánynak, ahogy a brit mondta, nagyjából öt másodperccel lassabb, mint a német gyártó autója.

Jacques Villeneuve, a Forma-1 1997-es bajnoka korábban többször élesen kritizálta Lance Stroll teljesítményét, ezúttal pedig az Aston Martin Racing tulajdonosának, Lawrence Strollnak ment neki.

A kanadai szerint milliárdos honfitársa csak most kezd el rájönni, hogy a száguldó cirkusz nem egy ruházati lánc, vagy óramárka, egészen máshogy kell kezelni üzleti szempontból egy F1-es csapatot.

„Az is bonyolítja a helyzetet, ha a fiadnak veszel saját csapatot“ - szúrt oda Villeneuve. Az istálló az egyetlen a mezőnyben, amelynek három futam után egyetlen pontja sincs a konstruktőri pontversenyben.

Sebastian Vettel a melbourne-i hétvége után a nehézségek ellenére elmondta, jó a hangulat az istállón belül, s bár a következő versenyek nehezek lesznek, de ennél rosszabb már nem történhet velük.

„Van potenciál az autónkban, de még messze nem tartunk ott, ahol kell“ - nyilatkozta a négyszeres világbajnok, akinek ausztráliai teljesítményét látva ismét felerősödtek azok a hangok, miszerint vissza kellene vonulnia a kínlódás helyett.

„Olyan rossz volt Melbourne-ben, hogy az ember szinte már sajnálja őt“ - mondta Ralf Schumacher a Sky Németországnak. Mindeközben Villeneuve újra élesen kritizálta Lance Strollt, aki csúnya hibát elkövetve ütötte ki Nicholas Latifit a melbourne-i kvalifikáción.

„Az időmérő edzésen látott incidense Latifivel egyszerűen kínos volt, és azt hiszem, Vettel is azt kívánja, bárcsak inkább otthon maradt volna. Neki is voltak egyéni hibái a Ferrarinál, de a most elkövetett baklövései mások voltak.“

„Nem volt nagy ütközése, ám a szponzorok nem szeretik az ilyesmit. Az elveszített pontok és a keletkezett károk pedig mind sok pénzébe kerülnek a csapatnak. A kérdés most az, mit lép Lawrence Stroll?“ - tette fel a kérdést Villeneuve.

„Ha úgy bánik a versenyzőivel, ahogyan üzletel, akkor ezek nem lesznek szép beszélgetések. Hosszú távon sem könnyű megoldani a helyzetet, hiszen a Williamshez vagy a Haashoz hasonló autót építettek, de azok a csapatok jóval kisebb költségvetésből gazdálkodnak.“

Verstappen saját versenycsapatot alapít mely magában foglalja a virtuális és a valódi versenyzést is