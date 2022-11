Villeneuve megkérdőjelezi a Forma-1 büntetési rendszerét a Ricciardo-Cunoda incidens után

Idei egyik legjobb versenyét teljesítette Mexikóban Daniel Ricciardo, az ausztrál kihasználva az abroncsok vártnál hosszabb élettartamát végül a hetedik helyen ért célba, még úgy is, hogy a versenyirányítás tíz másodperces időbüntetést osztott ki neki, miután ütközött Cunoda Júkival.

Szingapúr óta ez volt a legjobb eredménye a McLarentől a szezon végén távozó versenyzőnek, akit a szurkolók a nap pilótájának is megválasztottak a múlt hétvégi teljesítménye után.

„Lenyűgözőnek találtam, ahogy Ricciardo visszaküzdötte magát, azt követően, hogy egyébként érthetetlen módon megpróbálta megelőzni Cunodát“ - fogalmazott Jacques Villeneuve.

„Nem értem azokat az akciókat, amikor a versenyzők az első kereküket a másik pilóta autójának hátsó kereke mellé teszik, és azt hiszik, hogy a kanyarban ki tudják szorítani az ellenfelet. Ez nem előzés“ - vélekedett a kanadai.

„Cunoda becsukta az ajtót Daniel előtt, méghozzá nagyon helyesen. Ezzel együtt nem értem a büntetési rendszert, mert néha öt másodpercet adnak, néha meg tízet. Nem szabadna figyelembe venni az adott akció következményeit, mégis ezt teszik“ - fogalmazta meg kritikáját az 1997-es világbajnok.

Villeneuve felhozta Lewis Hamilton tavalyi, silverstone-i balesetének példáját is, ami miatt Max Verstappen kiesett a versenyből és kórházba kellett szállítani.

„Lewis tavaly Silverstone-ban tíz másodpercet kapott, mert alulkormányzott volt és egy nagy balesetet okozott. Nincs következetesség a büntetésekben, talán az időbüntetés nem is megfelelő szankció“ - mondta Villeneuve.

„Elméletileg néha lenyelhetsz egy büntetést, mert az jobb a versenyed szempontjából, még akkor is, ha a tíz másodperc súlyos szankció. Ricciardo esetében is ezt láthattuk. Bár keményen meg kellett dolgoznia érte, a gumik kezelése miatt egy ponton még Hamiltonnál is gyorsabb volt“ - tette hozzá.

Verstappen visszatért az erősorrend élére, ritka nevek a 3. és 4. helyen