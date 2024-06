Villeneuve máris reagált Ricciardo erős teljesítményére: „Ez csak egy jó időmérő volt”

Villeneuve a hazai hétvégéjén a Sky Sportsnak dolgozik, és ahogy azt várni lehetett, keményen meg is mondja a véleményét az eseményekről. Korábban Kevin Magnussenbe szállt bele a monacói ütközés miatt, a Kanadai Nagydíj előtt pedig arról beszélt, hogy Ricciardo már évek óta nem csinál semmit, ezért nem érti, miért van még mindig az F1-ben.

Nos, a nyolcszoros futamgyőztes látszólag felszívta magát, hiszen a szombati időmérőn csattanós választ adott Villeneuve-nek, hiszen az RB-vel az ötödik pozícióban zárta a kvalifikációt, mindössze 0,178 másodperccel elmaradva a pole-tól.

Ezek után aztán meg is kérdezték őt a korábbi pilóta megjegyzéseiről, Ricciardo pedig nem fogta vissza magát a válaszadáskor: „Hallottam, hogy baromságokat beszél. De mindig ezt csinálja. Szerintem túl sokszor verhette be a fejét. Talán jégkorongozik vagy ilyesmi. Nem akarom erre pazarolni az időmet, de ezek az emberek be***hatják. Többet is mondanék, de inkább hagyjuk.”

Villeneuve-öt persze nem kell félteni, így amikor utólag Ricciardo leteremtéséről kérdezték, ő a következőket mondta: „Szüksége van a lökésre, a nyomásra, és végül ki is fizetődött.” Bár azt ugyan ő is elismerte, hogy az RB pilótája ezúttal jól teljesített, de szerinte ez még nem elég, hiszen a múltban nem sok hasonlót láthattunk tőle.

„Jól működik minden, az autó fekszik neki ezen a hétvégén, és ilyenkor képes vagy a legjobbat kihozni magadból. Ez viszont csak egy jó időmérő volt. Ha így tudja folytatni ezt a hétvégét, majd jön még tőle négy, öt, hat hasonló verseny, akkor nem lesz gond. Ahogy viszont ő is mondta, idén egyelőre hiányzik nála a kiegyensúlyozottság.”

Miközben Ricciardo még az F1-es jövőjéért küzd, és kellenek neki a kanadaihoz hasonló jó teljesítmények, addig a csapattársa már meggyőzte a munkaadóját.