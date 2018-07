Villeneuve: „Innentől Hamilton megállíthatatlan lehet”

Jacques Villeneuve a Sky Italia kérdésére először a Mercedes csapatutasításáról beszélt. Az 1997-es bajnok semmi furcsát nem látott abban, amit a németek csináltak, hiszen egyrészt Lewis Hamilton sokkal több pontot számol, mint Valtteri Bottas, plusz a csapat nem akarta megkockáztatni azt, hogy a brit és a finn kiüti egymást.

„A csapatutasítások teljesen normális dolgok. Miért csalódtak ebben az emberek? A csapatok a világbajnokságot próbálják megnyerni, nem mást. Mindent megtesznek azért, hogy ezt elérjék.”

Ha két ugyanolyan autód van, amin a szponzorok is egyeznek, akkor azt csinálsz, amit csak akarsz. Ha pedig két teljesen különböző autóról beszélünk, akkor már nem tudsz mit tenni. Ez ilyen egyszerű. Amikor ilyen éles a helyzet, akkor nem tehetsz másképp. Ez normális, és én egyáltalán nem vagyok meglepett emiatt.”

Sebastian Vettel az élről esett ki, a saját hibája által. A német ezzel egy igencsak biztosnak tűnt győzelmet vett el magától, miközben a legfőbb riválisa elsőként hajthatott át a célvonalon.

„Ilyen esetekben nagyon könnyű hibázni. Soha nem tudhatod, hogy mennyi víz van alattad. Nyilván nem volt szükség erre, mert ő vezette a versenyt és a csapattársa mögötte volt. Ez azonban egy nagyon drága hiba volt. Mindez emlékeztet a tavalyi Szingapúri Nagydíjra, aminek komoly hatása volt.”

Hamilton a 14. helyről jött fel, kihasználván minden adandó lehetőséget. Szombaton pedig nagyon nem tűnt reményteljesnek.

„Lewis teljesen depressziós volt. Mindenki utálta őt, és… Még a verseny előtt is ez tükrözte a hozzáállását. A megjegyzései is teljesen lehangolóak voltak. Most pedig 25 ponttal megy haza.”

„Ha jól emlékszem, ugyanez történt Szingapúrban is. És utána verhetetlennek bizonyult. Három vagy négy futamon keresztül senki sem tudta őt legyőzni. Talán ez az, amit most ismét látni fogunk tőle Lehetséges, hogy ezzel egy nagyon pozitív lelkiállapotba került.”