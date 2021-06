Villeneuve egyszerűen „kínosnak” tartja a Pirelli legutóbbi gumiproblémáit

A bakui futam szépen csordogált a saját medrében, mígnem érkezett Lance Stroll defektje a célegyenesben. Később aztán Max Verstappennel is ugyanez történt. Minden előjel nélkül jöttek a bal hátsó defektek, a Pirelli pedig továbbra is keresi a válaszokat.

Az olaszokat sokan kritizálták is a versenyt követően, mivel a meghibásodásoknak nem volt semmilyen előjele. Emiatt inkább törmelékre lehetett gyanakodni, mint kiváltó ok, de egyelőre ezt sem lehet teljes mértékben megerősíteni, hiába találtak Lewis Hamilton abroncsán is egy vágást.

Még több F1 hír: Marko szerint szinte biztos, hogy Russell a Mercedes pilótája lesz 2022-ben

Ha figyelembe vesszük a Pirelli korábbi problémáit az F1-ben, érthető módon azért jó néhányan akadnak olyanok, akik szerint nem törmelékek okozták a gondokat, hanem valamilyen szerkezeti probléma. A sajtóban azonban már olyan pletykák is felröppentek, hogy az istállók talán trükköztek a guminyomással és ezért jöttek a defektek.

Bármi is legyen azonban a kiváltó ok, Villeneuve szerint ez az egész ügy megint eléggé kínos. „A gumiknak nem szabadna így felrobbanniuk. Még csak nem is mentek velük olyan sok kört. Ez kínos. Nagy kár érte, mert Strollnak jó futama volt, Max pedig mindent kézben tartott.”

„Verstappen egymás után futotta a jobbnál jobb köröket, és nagy volt már az előnye, ezért nem is kellett olyan gyorsan mennie. Nem tudom, mi mást csinálhatott volna, hiszen nem csúszkált, semmi komoly nem volt. Ez tehát balszerencsés” – idézte a kanadai szavait a RaceFans.

Tost az AlphaTauri megváltozott filozófiájáról beszélt