Villeneuve egyáltalán nem biztos abban, hogy Stroll valaha is versenyezni akart volna

Magnussen és Ricciardo után most Stroll is kapott egy fricskát Jacques Villeneuvetől, aki szakértőként meglehetősen sokszor odaszúr a pilótáknak. A kanadai világbajnok a hazai nagydíj kapcsán sem rejtette véka alá véleményét, és bár nem mindenki ért vele egyet, mostani kommentárja felvet néhány kérdést – és választ is.

Tavaly felmerült ugyanis, hogy Lance Stroll hamarosan szögre akaszthatja a sisakját, mivel a 25 éves pilóta egyes értesülések szerint valójában sosem szeretett volna F1-es versenyzőnek szegődni. Az eredménysorát nézve persze azért ez meglehetősen merész pletykának tűnt, Villeneuve most mégis újra előhozakodott vele.

"Az apja mindig is rendkívül szenvedélyesen rajongott a versenyzésért. Ismertem őt az Indy Car-os korszakomból. Mindig is F1-es versenyző szeretett volna lenni, ez nem jött össze, így most a fia teljesíti az álmát” – mondta a Sky-on a volt világbajnok.

„De valójában volt-e neki döntési joga ebben? Próbálom elképzelni, ahogy elmondja az apjának, hogy nem akar tovább versenyezni” – fejtegette tovább Villeneuve. Stroll ugyanakkor visszavágott a kritikusoknak, véleménye szerint ugyanis egyértelműen jobb volt Alonsónál az elmúlt időszakban.

Való igaz, Stroll és Alonso között idén kiegyenlítettnek tűnnek az erőviszonyok, az Aston Martinnál pedig úgy vélik, hogy előbb vagy utóbb, de felszínre tör a benne rejlő tehetség. Igaz elég érdekes lenne, ha édesapja, Lawrence Stroll csapata másképp vélekedne erről.

