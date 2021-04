Villeneuve: büszke vagyok a BAR-ra

Azok után, hogy a 97-es szezont követően visszaesett a Williams teljesítménye, Jacques Villeneuve 1999-ben az újonnan megalapított British American Racnghez szerződött, amelynek létrejöttében ő, és menedzsere, Craig Pollock is nagy szerepet játszott.

Bár Villeneuve az 5 BAR-os éve alatt csak két dobogós helyezést szerzett, elmondása szerint egyáltalán nem bánta, hogy így alakult a karrierje:

„Jó volt felépíteni egy csapatot, nekem is voltak részvényeim, rengeteg pénzt fektettem be a csapatba, még akkor is, ha ez nagyrészt láthatatlan volt” – nyilatkozta Villeneuve a Gazzetta dello Sport-nak.

Még több F1 hír: Sainz: Egy ilyen közegben gyorsan felnősz

„Büszke vagyok, mert ebből a csapatból született meg a mai Mercedes, ugyanaz a gyár, és még mindig rengeteg olyan ember dolgozik ott, akiket mi igazoltunk le.”

„Természetesen, ha csak az eredményeket nézem, akkor pilótaként rossz döntést hoztam. Sokkal jobb lett volna ebből a szempontból az, ha a McLarenhez igazolok, – utalt Villeneuve az 1997-es tárgyalásaira - akikkel megnyerhettem volna mindent.”

megosztás