Villeneuve: az ellentmondásos finálé jót tett a Forma-1-nek

Jacques Villeneuve maga is ellentmondásos körülmények között nyerte meg a saját Forma-1-es világbajnoki címét 1997-ben, miután Schumacher szándékosan rárántotta a kormányt – amiből a német jött ki rosszabbul, hiszen lepattant a Williams oldaldobozáról, és a kavicságyban ragadt, arról nem is beszélve, hogy ki is zárták a szezonból a manővere miatt.

Villeneuve szerint a Forma-1-nek jót is tett, hogy ismét ellentmondások közepette, az utolsó futamon dőlt el a bajnoki cím sorsa, mivel így egy szezonokon átívelő narratíva jött létre:

„A sportnak jót tettek a történtek, hiszen Lewisnak most el kell játszania a visszatérését, hogy megpróbálja megnyerni a nyolcadik bajnoki címért, amihez agresszívabbnak kell lennie” – nyilatkozta Daytonában a NASCAR Cup Series tesztjén a kanadai versenyző.

„Kissé ellentmondásosak voltak a történtek, de mindig ez történik, amikor a szezon az utolsó futamon dől el.”

A bajnoki finálé után Lewis Hamilton a közösségi oldalak és a sajtó teljes kizárása mellett pihen, miután Toto Wolff szerint „kiábrándult” a sportból, és ezért ő is csak reménykedni tud abban, hogy nem tol egy Rosberget a szezon előtt.

„Ki tudja, mi fog történni? Arra sem számított senki, hogy Rosberg se fog visszatérni, mégis egy nap csak felkelt, és elmondta mindenkinek, hogy igazából nem is szereti akkora szenvedéllyel azt, amit csinál” – mondta Hamilton helyzetéről Villeneuve.

„Úgy tűnik, Lewisnál nem ez a helyzet, de sosem lehet pontosan tudni, mi folyik egy versenyző fejében, amikor ennyire hosszú egy szezon, és annak a munkáját hirtelen semmisé teszik előtted. A reakciója persze negatív, de most ezt le kell ráznia magáról.”

Arra a kérdésre, hogy szerinte a megfelelő pilóta nyerte-e a bajnoki címet, Villeneuve úgy választolt, hogy „nos, természetesen ez attól függ, hogy melyik pilótának szurkolsz. „Nagyon izgalmas volt nézni ezt a szezont, és Max egyértelműen megérdemli a bajnoki címet.”