Villeneuve: az Alpine megszenvedi Alonso elvesztését

A modern Forma-1-ben páratlan módon az Aston Martin egyetlen szezon alatt ugrott a középmezőny sűrűjéből az F1-es élmezőnybe – amiben az is segítségükre volt, hogy a Mercedes csak a szezonkezdet után győződött meg véglegesen arról, hogy két évig rossz koncepció mentén fejlesztették az autójukat.

Amikor tavaly nyáron Alonso meghozta a döntését, hogy elhagyja az F1-es visszatérését lehetővé tévő Alpine-t, és azzal a mezőny 4. leggyorsabb autóját, nagy kockázatot vállalt, hiszen az Aston Martin ígéretein felül másra nem támaszkodhatott.

Az AMR23 azonban kiváló autónak bizonyult, Alonso pedig továbbra is remek formában versenyez, ami megmutatkozott a Hamilton és Sainz elleni csatáiban is. Az Alpine szezonkezdete eközben legjobb szándékkal is vegyesnek mondható, Jacques Villeneuve szerint pedig hosszabb távon még jobban kiütközik majd az, hogy mennyire fontos lehetett a csapatnak Alonso.

„Az Alpine meg fogja szenvedni Alonso elvesztését” – nyilatkozta Villeneuve a Le Journal de Montrealnak. „Alonso óriási fogás az Astonnak, tudtuk, hogy Bahreinben ott lehet a dobogóért folytatott közdelemben.”

„Ettől függetlenül lenyűgöztek az előzései. 41 évesen bizony már számít a kor. Ha valaki eljut arra a pontra, hogy már nem akar feleslegesnek tűnő kockázatot vállalni, akkor bizony vissza is vonulhat.”

„Alonso azonban bebizonyította, hogy még mindig úgy vágyik a sikerre, mint 20 évvel ezelőtt. Az ő esetében a tapasztalat csak segítette abban, hogy megszerezze a harmadik helyet.”

Villeneuve gyakran kritizálta Lance Strollt az elmúlt években, de ezúttal ő is elismeréssel beszélt honfitársa eredményéről a másik Aston Martinban.

„Minden nehézség ellenére jó munkát végez. A csapatnál nagyon elégedettek lesznek, hogy Bahreinben csak 1,1 másodpercre maradt el Alonsótól bármilyen előzetes tesztelés nélkül, sérülten.”