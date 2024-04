Villeneuve: A Sauber semmi jót nem hagy az Audira

A 2026-os szezon több okból kifolyólag is izgalmasnak ígérkezik, hiszen a jelentős szabályváltoztatások mellett az Audi is színre lép, minek után a Sauber alapjaira épülve lépnek be a száguldó cirkuszba a Forma-1 új korszakában.

Sok találgatás folyik arról, hogy a német gyártó mennyire lesz felkészülve a Forma-1 jelentette kihívásokra, ám egyelőre még azt sem nagyon lehet sejteni, hogy milyen pilótapárossal fognak nekivágni az F1-es „kalandnak”. Az 1997-es Forma-1-es világbajnok ugyanakkor szkeptikus.

„Egy olyan csapathoz csatlakoznak, amelynek már évek óta nem volt része semmi jóban” - vélekedett Villeneuve a Sports Illustratednek. „És egyszerűen nem lehet feltalálni a know-how-t. Ez olyasmi, amit idővel építesz fel.”

„Ezt láthatod a Williamsnél. Egy darabig elég jók maradnak, de a fizetős versenyzők miatt az egésznek az árát későn fizeted meg” – utalt arra a kanadai, hogy Latifi nem igazán járult hozzá a csapat fejlődéséhez.

Az biztos, hogy az Audinak nagy szüksége lesz a tapasztalt pilótákra, így Carlos Sainz lehet az egyik fő kiszemeltjük, ám emellett komoly múltra visszatekintő mérnökök bevetése is kulcsfontosságú lesz a sikerhez.

„És most a csapat újjáépül, de ez nem megy egyik napról a másikra. Időbe telik. Szóval nem fog egyik napról a másikra megtörténni. És akkor hogyan csatlakoznak?” – tette fel a költői kérdést az egyszeres világbajnok.

„Ugyanúgy csatlakoznak, mint a Renault/Alpine, csak azért, hogy az F1 részei legyenek és imázst csináljanak, vagy azért, hogy valóban versenyzők legyenek, és megpróbáljanak győzni? Ezt nem tudjuk...”

Eközben Felipe Massa alig várja, hogy végre megpillanthassa Lewis Hamiltont a Ferrari szerelésében, ugyanis szerint nagyon izgalmas párharcot fog vívni a brit a monacóival.