Villeneuve: a pontállás nem mutatja Hamilton hibáit

A kanadai szerint a mostani állás nem tükrözi pontosan azt, ahogyan Max Verstappen és Hamilton szezonja alakult, mivel a hétszeres bajnok jól jött ki néhány hibájából. Az egyik ilyen egyértelmű szerencse az Emilia Romagna Nagydíjon volt.

Ott Hamilton a félig vizes körülmények között kicsúszott a sóderágyba, kicsikét meg is törte az autóját, ráadásul körhátrányba is került. A piros zászlós megszakítás miatt viszont visszakapta a körét, ráadásul az autóját is büntetlenül megjavíthatták, majd pedig visszakapaszkodott a második helyre.

Jelen állás szerint hat futammal a szezon vége előtt hat egység választja el egymástól a két riválist. „A pontok nem a valódi állást mutatják. Hamilton sokat hibázott, de kis árat fizetett ezekért Verstappenhez viszonyítva” – mondta Villeneuve a Gazzetta dello Sportnak.

„Csak gondoljuk Verstappen eseteire Magyarországon és Nagy-Britanniában. Ezek végül könnyű futamok voltak a Mercedesnek, pedig Lewis nem volt tökéletes. Más pályákon vagy rosszabb volt a tempójuk vagy hibáztak, mint például Törökországban is. Ennek ellenére még mindig szoros a bajnokság, és nem lehet eldönteni, ki fogja azt nyerni.”

„A Red Bull és Verstappen eddig tökéletesek voltak, miközben a Mercedesnél és Hamiltonnál lehetett látni némi fáradtságot.” Villeneuve szerint a csillagosok autója most nem olyan jó, mint a korábbi években, de a benne rejlő potenciált mégis egyre jobban ki tudják használni, ahogyan halad előre az idény.

„Korábban nem igazán kellett nekik nyomni, mert amúgy is nyertek. Akárcsak a Ferrari Schumacherrel. Mindenki azt mondta, hogy zsenik voltak, még akkor is, ha taktikai hibát vétettek. Ez viszont nem látszott, mert ettől függetlenül is ők győztek.”

„Látni lehet, hogy a csapat és a pilóta már nem annyira egységes, mint korábban, ha figyelembe vesszük a szavaikat. Persze ettől még nem lehet őket leírni. Törökországban ők mentek a legnagyobb szárnnyal, mégsem tudta velük senki tartani a lépést az egyenesekben. Talán többet hoznak ki a motorból, mivel már csak néhány futam van hátra.”

„Ha ezt tovább tudják folytatni, akkor Hamilton Austinban és Brazíliában is jól fog menni, ami hatalmas segítség lesz” – vélekedett a kanadai.

