Villeneuve a Mercedest és Vettelt sem kímélte

A mindig szókimondó ex-világbajnok a Sky Sports Italia kérdéseire válaszolva formált véleményét a vasárnapi verseny kapcsán.

Villeneuve úgy látja, Max Verstappen vasárnapi győzelme elsősorban a Mercedes hibáinak köszönhető. A kanadai a címvédő alakulat mellett Sebastian Vettel vasárnapi teljesítményét is kritikával illette.

„Remek versenyt láthattunk, melyből kiderült, hogy a Mercedes könnyen zavarba hozható. Ha van egy jó stratégia, és hozzá a megfelelő versenyző, akkor a Mercedes bajban van. Ha 10 másodperccel a győztes mögött végzel egy olyan autóval, mint az övék, akkor a csapatban kell keresni a hibát.” – kritizálta a Mercedest.

Villeneuve hozzátette, Valtteri Bottas csapata elrontotta a finn versenyét. „Hiába volt sokkal gyorsabb Lewisnál, tönkretették a versenyét” – értékelt 1997 világbajnoka.

Az ex-versenyző nem fogta vissza magát a négyszeres világbajnok, Sebastian Vettel értékelésekor sem.

Sebastian Vettel, Ferrari in Parc Ferme looking at the car of Max Verstappen, Red Bull Racing RB16

Fotó készítője: Andy Hone / Motorsport Images