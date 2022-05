Villeneuve: a Mercedesnél végleg megtörtént az őrségváltás Russell és Hamilton között

Lewis Hamilton a biztonsági autókkal kapcsolatos balszerencsés sorozatának köszönhetően eddig 23 ponttal kevesebbet szerzett, mint új csapattársa, George Russell, miközben a Mercedes visszacsúszott a középmezőny élére, és 2014 óta először csak kívülről követik a világbajnoki címért folytatott csatát.

Arra egyelőre semmilyen jel nem utal, hogy Russell és Hamilton között súrlódások lennének, de Jacques Villeneuve, aki szerint kérdéses, hogy a 2021-es bajnoki cím elvesztése után mennyire maradt motivált Hamilton, erre nem is volt szükség, mert Russell csendben, ellenállás nélkül vette át a vezető szerepet a csapaton belül.

„Szerintem véglegesen megtörtént Miamiban az őrségváltás a Mercedesen belül” – írja Villeneuve a Formule1.nl-en futó blogjában. „George Russell szőrén lovagolja meg a hullámokat, miközben Hamilton próbál nem elsüllyedni.”

„Olyan sok ellenfelek nélküli győztes év után valóban nehéz felkelni, és megtapasztalni azt, hogy ez a biznisz mennyire nem egyszerű. Úgy kell most vezetnie, mint a legelső két F1-es szezonjában (ahol újoncként lett 2007-ben a világbajnok Alonso csapattársa). A probléma az, hogy pont Russell teszi most ugyanezt. A futamon Russell meg is hozta az önálló döntését: hagyjatok kint, talán jön egy biztonsági autó – ez pedig ki is fizetődött neki.”

„Úgy tűnik, Lewist elhagyta a bajnokok szerencséje, és semmi nem alakul neki kedvezően. Lewis egy igazi versenyző és világbajnok, és pontosan tudja, hogy mit kell tennie ahhoz, hogy megváltozzanak az eredményei, de majd meglátjuk, hogy lesz erre energiája.”

„Szerintem komoly nyomot hagyott benne az, hogy tavaly elbukta a bajnoki címet, aminek súlyát egész télen magával cipelte, hiszen azt érezte, hogy jogtalanul fosztották meg a sikertől. Az azonban, ahogyan Max versenyez, igenis azt mutatja, hogy megérdemelten lett világbajnok.”