Villeneuve: a dzsiddai F1-es párharc „amatőr gokartozásnak” tűnt

A kanadai emellett azt is megkérdőjelezte, hogy a sport talán kezd túlságosan is egy „hollywoodi show-ra” hasonlítani. A TV-s szakértőként is dolgozó Villeneuve, aki 1997-ben maga is részese volt egy kétes párharcnak Michael Schumacher ellen, sok jelenetet megkérdőjelezett az ellentmondásos viadal kapcsán.

„Ez nem Forma–1 volt, inkább amatőr gokartozás. Semmi sem volt rendben, szóval nem is tudom, mit mondjak róla. Nehéz semlegesnek maradni, nehéz úgy beszélni a történtekről, hogy közben nem húzol valamelyik oldal felé. Mindig úgy fogják majd értelmezni, hogy oldalt választottál, és ilyenkor kezd túl sok lenni” – mondta a Motorsport.com-nak.

„Szeretnénk sportot és jó F1-et látni? Vagy inkább csak egy hollywoodi show-t? Ha az utóbbi kell, akkor ez a futam tökéletes volt. Erről szól azonban az F1? Nem tudom. Szerintem Frank [Williams] forgott volna a sírjában, ha látja ezt a futamot.”

„Ha pedig ránézünk a csapatvezetőkre, mindenki kiabál és nyomást helyez a bírákra, ez pedig már nevetséges. Tényleg röhejessé vált az egész. A szurkolók persze imádták. A nézettség tehát vélhetően nőni fog, ami pedig az F1-nek is jó. A sporttól azonban kezdünk távolodni, ennyi. Szóval azon múlik, hogy mennyire vagyunk puristák.”

Villeneuve egyébként Verstappen és Hamilton taktikázását is megkérdőjelezte. „Max lecsúszott a pályáról és előnyt szerzett. Ettől függetlenül az első kereke Lewis hátsó kereke előtt volt. A szabályok szerint ilyenkor pedig helyet kell hagyni, Lewis pedig ezt nem tette meg.”

„Szóval melyik szabálynak is kéne eleget tenni ilyenkor? Max levágta volna a kanyart akkor is, ha Lewis elég helyet hagy neki? Ezt már sosem tudjuk meg. Végső soron Max átvágta a kanyart, és talán amúgy sem tudta volna bevenni, de a szabályt követed szó szerint vagy a szándékot nézed? Ilyenkor válik igazán nehézzé semlegesnek maradni” – magyarázta az első újraindításról a kanadai.

„Általában mindannyian bevetik ezeket a kis trükköket. Amikor Lewis csinálja, nála mindig fennáll, hogy szándékosan tette-e vagy sem. Ugyanez volt Nico Rosberg ellen is. Amikor Rosberg csinálta, őt elkapták és csúnyának tűnt.”

„Lewis esetében úgy tűnik, hogy sosem csinálja direkt, ebben mesteri, ezt jól tudjuk.” Ami pedig az elengedéses ütközést illeti: „Ha valaki lelassul előtted, te megelőzöd. A probléma azokkal a hülye DRS-vonalakkal van. Lewis pedig nem akart Max előtt átmenni rajta, de tudta, hogy elengedik.”

„Egyszerűen csak nem akarta, hogy Max DRS-sel támadhasson az egyenesben, mert akkor visszaelőzte volna, szóval mindketten butát játszottak ott. Elképesztő, hogy mennyire erős az az első szárny. Kétszer is ütést kapott, de nem esett le. Ez lenyűgöző! Ugyanakkor látni lehetett, hogy Verstappent mennyire frusztrálja a Mercedes egyenesbeli tempója.”

„Ezen a hétvégén Max nem volt ott. Az időmérőn meg kellett volna szereznie a pole-t, de elvesztette. Szóval Lewis egyébként is megérdemelte a győzelmet.” Villeneuve emellett szintén megkérdőjelezte Michael Masi versenyigazgató beszélgetését a csapatokkal a második újraindítás előtt.

A korábbi bajnok még sosem hallott ilyesmiről, mert ez nem szerepel a szabályokban, és nem értette, hogyan kerülhet sor ilyesmire egy futamon. Ő most csak egy nyugodtabb szezonzárót szeretne Abu-Dzabiban.

„Az a Red Bull pályája. Lewis motorjával azonban már minden pálya az övé. Én csak egy jó és tiszta futamban reménykedem. Nyerjen a legjobb, és ne olyan legyen, mint most, ne Hollywood, legalábbis ne az utolsó viadalon. Idén már kaptunk bőven a show-ból” – zárta gondolatát Villeneuve.

