Világbajnok pilóta helyére is kinézték Carlos Sainzot, a Red Bull nem engedi, hogy nyomást helyezzenek rá

A Red Bull Racing csapatánál 2025-re megüresedik egy hely, mivel Sergio Perez szerződése az idei szezon végén lejár. Idén eddig javulást mutat Perez, aki miután a Japán Nagydíjon is a második helyen ért célba Verstappen mögött, így az egyéni pontversenyben is a második.

A Red Bull azonban továbbra is szeretné látni, hogy a mexikói hosszú távon is fenn tudja-e tartani ezt a formát, hiszen tavaly is hasonlóan jó formában kezdte az évet, majd annyira visszaesett, hogy még a 2024-es jövője sem volt biztosított.

Az osztrák alakulatnak számos opciója van arra az esetre, ha úgy döntenének, hogy nem Perezzel akarják folytatni, hiszen számos olyan klasszis versenyző van, aki még nem kötelezte el magát 2025-re.

Az egyik lehetőség lehet, hogy a Red Bull csoporton belülről hoznak pilótát, és Cunoda Júkit léptetik elő az RB-től, mivel a japán erősen kezdte a szezont, és a hazai versenyén, Szuzukában is pontot szerzett.

A Motorsport.com azonban úgy tudja, hogy a Red Bull más, tapasztaltabb pilóták iránt is érdeklődik. A listájukon ott van Alexander Albon, viszont mivel neki szerződése van 2025-re, így ki kellene vásárolni a Williamstől. Az év elején az is kiderült, hogy a Red Bull opciót kért Albon 2026-os szolgálataira.

Komolyabb jelöltnek tűnik Carlos Sainz Jr., akinek a jelenlegi formája és a technikai képességei is lenyűgözőek, így nem tűnik lehetetlen opciónak, ha a Red Bull úgy gondolja, hogy máshol kell nézelődnie. Sainz helyzetét azonban bonyolítja, hogy nem csak a Red Bullhoz lenne lehetősége igazolni.

A Motorsport.com információi szerint az Aston Martin Racing azt szeretné, ha Sainz 2025-re hozzájuk igazolna Lance Stroll mellé, és a 2026-os új érát is Sainzcal szeretnék megkezdeni, ahelyett, hogy Fernando Alonsóval folytatnák.

Emellett pedig az F1 legújabb gyártója, az Audi is vadászik pilótákra, akiket a 2026-os belépésekor szeretne a soraiban látni, Sainz pedig a német márka egyik nyilvánvaló célpontja már egy ideje.

Az Audi arra törekszik, hogy már 2025-re megszerezze azokat a pilótákat, akikkel a 2026-os szezonnak neki akarnak vágni, ami azt jelenti, hogy nem biztos, hogy sokáig várhatnak a felek, és lehet, hogy a Red Bullnak is határidőt kell kitűznie a döntésre.

A Red Bull viszont kitart amellett, hogy nem érdekli őket, hogy a többi csapat mit csinál, és a csapat főtanácsadója, a Helmut Marko a Motorsport.com-nak adott exkluzív interjújában elmondta, kihasználják az időt, nem fognak rohanni a döntésükkel:

„A versenyzői piac már áprilisban berobbant, pedig ekkor még általában senki nem beszél erről. Nevetséges, de mi nem fogunk beleugrani ebbe a játékba. Várunk, aztán meglátjuk mi lesz – csak később fogjuk meghozni a legjobb döntést.”

„Nem tudom, mi folyik itt. Hallottam, hogy az Audi nyomást gyakorol, de egy kicsit furcsa, hogy pont egy újonc gyakorol nyomást a versenyzői piacra” – mondta Marko.

A Red Bull csapatfőnöke, Christian Horner pedig azt mondta, hogy bőven van esélye Sergio Pereznek a másik Red Bull-ülésre, különösen, ha továbbra is jól teljesít:

„Checónak csak folytatnia kell, amit csinál. Az egész versenyzői piac nagyon korán indult be, úgy tűnik, mindenki kapkod, pedig még csak négy futam ment le az évből” – kezdte Horner.

„Mi viszont nem rohanunk. Ahogy az várható volt, nagyon komoly az érdeklődés az ülésünk iránt, de Checónak van elsőbbsége, és csak néhány futam múlva kezdünk el gondolkodni 2025-ről.”

Eközben Alonso azt mondta, talán ki is zárják a bajnokságból, ha megszólal, míg Wolff szerint hamarosan óriási pilótabejelentés jön.