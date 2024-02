Viharfelhők az Audi F1-es projektje felett, Seidlt topcsapat csábíthatja – sajtóhír

Továbbra is turbulencia övezi az Audi 2026-os szezonra tervezett F1-es indulását: miután a márka legfontosabb F1-párti vezetőjének tartott Markus Duesmannt már 2023 júniusában leváltották a vezérigazgatói posztról, most úgy tűnik, hogy a második főszereplő, azaz Oliver Hoffmann fejlesztési igazgató is érintett lehet.

Hoffmann szerződését 2023-ban a Motorsport-Total.com beszámolója szerint 5 évvel hosszabbították meg, azonban már ekkor hallani lehetett olyan spekulációkat, melyek szerint így is elvesztheti a pozícióját, a Bild szerint pedig ez valóban megtörténhet: „Az Audi főnöke el akarja bocsátani a műszaki igazgatótanács tagját” – írja a lap.

A kirúgás oka az lehet, hogy a Duesmannt a vezérigazgatói székben váltó Gernot Döllner és Hoffmann nem tartja sokra egymást, és Hoffmannt hibáztatják az Audi gyenge eladási adatai miatt, és hogy az irányítása alatt tervezett modellek nem hozták a hozzájuk fűzött reményeket, vagy többször is el kellett halasztani a megjelenés időpontját.

Az Audi felügyelőbizottsága ma tárgyalhat Hoffmann ügyéről, március elején pedig a Volkswagen-csoport felügyelőbizottsága hozhat végső döntést. Döllnernek pedig már elképzelése is lehet arról, hogy mi történjen Hoffmann-nal a leváltás után: az F1-es projektbe „igazolhat”.

Ez egy logikus „vigasz” lehetne, hiszen Duesmann mellett Hoffmann volt az egyetlen igazgatósági tag, aki az Audi F1-es terveinek 2022 augusztusi spái bemutatóján ott mosolygott az Audi-színekre festett showcar mellett.

Amennyiben Hoffmannt a sajtóértesüléseknek megfelelően valóban az F1-es projektbe küldik, akkor felmerül a kérdés, hogy milyen pozíciót kaphat a csapatnál – a kérdés azért sem egyszerű, mert a Saubernél már van egy főnök Hinwilben, Andreas Seidl személyében.

Az nem tűnik kivitelezhetőnek, hogy Seidl és az igazgatótanács közé újabb döntéshozói szint kerül, főleg azért, mert bár Hoffmann mindig is rajongott a Forma-1 iránt, azonban karrierje folyamán sosem volt operatív köze a motorsporthoz.

Seidl pedig a csapat kialakításakor máris nehézségekkel küzd: egyrészt azért, mert a topmérnökök számára nehézséget jelenthet az Angliából Svájcba való költözés, másrészt azért, mert a beruházások nem olyan tempóban történnek, ahogy azt Seidl szeretné.

Ebben a tekintetben a hiba a Forma-1-es projektjük általános koncepciójában rejlik, amely csak 2026-tól fog az Audi gyári csapataként működni. A mai napig a korábbi tulajdonos, Finn Rausing rendelkezik a többségi részvénycsomaggal a szövevényes tranzakció részeként, és nyilvánvaló, hogy nem akar saját zsebből befektetni az Audihoz hasonló stílusban.

Amennyiben Hoffmann az Audi F1-es projektjében vezető szerepet kapna, akkor vélhetően Seidl még kevésbé lenne cselekvőképes. Különösen azért, a Motorsport-Total.com bennfentesektől úgy értesült, hogy továbbra sem teljesen kizárt, hogy az Audi mégis visszavonja a Forma-1-es terveit.

Gernot Döllner márkafőnök a Handelsblattnak adott interjúban végül elkötelezte magát az F1-be való beszállás mellett 2023 decemberében: „Az Audi és a Volkswagen igazgatótanácsának és felügyelőbizottságának egyértelmű döntése, hogy 2026-ban belép a Forma-1-be. A terv készen áll” – mondta akkor, miután lejárt a 100 napos „titoktartási kötelezettség” a hivatali ideje kezdetén.

De egy igazán egyértelmű és szenvedélyes elköteleződés a Forma-1 irányába nem így hangzik. Ez annak is köszönhető, hogy Döllner állítólag továbbra is nyitott a Sauber-részvények eladására, amennyiben sikerülne egy olyan befektetőt találni, aki lehetővé tenni, hogy az Audi anyagi veszteség és arcvesztés nélkül szálljon ki az ügyből.

Az időzítés erre kedvező lehet: a Forma-1 fellendülőben van, rengeteg az érdeklődő, és nem teljesen kizárt, hogy lenne olyan szereplő, aki annál a 600 millió eurónál is többet fizetne, amit az Audi állítólag a Saubernek fizetett a többségi részesedésért.

Az Audi egyelőre nem reagált a Motorsport-Total.com megkeresésére az állítólagos igazgatótanácsi változással kapcsolatban. Egy szóvivő korábban a Bildnek így nyilatkozott: „Személyi kérdéseket elvből nem kommentálunk”. Ez azt jelenti, hogy továbbra sem cáfolták, hogy Hoffmann az igazgatótanácstól az F1-es projektbe kerülhet át.

Az állandó turbulencia az Audi-csoportnál a hinwili és a neuburgi csapat fejlődésére nézve is kontraproduktív. A legjobb mérnököket vagy potenciális versenyzőket, mint például Carlos Sainzot nehéz lesz meggyőzni a Sauberhez/Audihoz való csatlakozásról, tekintettel arra, hogy az Audi talán végül nem is száll be a Forma-1-be.

Ráadásul történik mindez egy olyan időszakban, amikor a Motorsport-Total.com forrása szerint Helmut Marko a Red Bullnál már állítólag a lehetséges csapatfőnök-jelöltek listájáról tárgyal, amennyiben Christian Hornernek távoznia kellene a vizsgálat eredményének következtében. Könnyen elképzelhető, hogy Andreas Seidl is ott lesz a listán.

Eközben a második tesztnap élő közvetítését ide kattintva lehet követni, míg az F1 riportere érdekes erősorrenddel állt elő az első tesztnap után.