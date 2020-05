Vietnami Nagydíj novemberben, kizárólag helyi rajongókkal a Forma-1-ben?

Vietnam idén mutatkozhat be a Forma-1-ben. Eredetileg a szezon első felében kaptak volna helyet a naptárban, de a koronavírus közbeszólt, és el kellett halasztani az eseményt. Az ázsiaiak a történelmi eseményre egy teljesen új pályát terveztek.

Már minden készen állt a mezőny fogadására, amikor le kellett mondaniuk az eseményt. A Vietnam News közben arról számolt be, hogy még mindig él a remény a Vietnami Nagydíj 2020-as megrendezésére, amit az eredeti tervek szerint április 5-én bonyolítottak volna le.

A PitPass is beszámolt a hírről, miszerint novemberre kerülhet át a verseny. Az F1 még mindig nem jelentette be az átalakított 2020-as versenynaptárját, de az már biztos, hogy Monacóhoz és Franciaországhoz hasonlóan Hollandia sem rendezi meg idén a versenyhétvégéjét.

A Liberty Media, mely teljes szabad kezet kapott a naptár átalakítására, természetesen Vietnammal is kapcsolatban áll, hogy helyet tudjanak adni Hanoinak. Ehhez a helyi bizottságnak is be kell nyújtani a szükséges terveket.

Egy sor biztonsági feltételnek kellene megfelelniük, és a VNS állítása szerint, ha a versenyt zárt ajtók mögött rendeznék meg, akkor azzal a szervezők 35 millió dollárt veszítenének. Következésképpen csak a helyi szurkolók belépését engedélyeznék a pályára.

Egyelőre azonban semmi sem biztos, de korábban már Japán és Oroszország is jelezte, hogy nyitottak lennének egy olyan hétvégére, melynek ideje alatt szurkolókat is fogadnak. Legutóbb az a hír járta be a sajtót, hogy a Magyar Nagydíj még előrébb kerülhet, és a Hungaroring következhet a dupla Osztrák Nagydíj után.