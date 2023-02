Videón Vettel és Alonso utolsó nagy F1-es csatája célfotós befutóval!

A tavalyi év egyik legérdekesebb futamán, a 2022-es Japán Nagydíjon talált egymásra a két többszörös világbajnok, Fernando Alonso és Sebastian Vettel, akik ekkor vívták utolsó nagyobb F1-es csatájukat egymással.

Végül Vettel végzett a hatodik helyen, Alonso pedig a hetedik helyen ért be, kettejüket pedig mindössze 11 ezredmásodperc választotta el egymástól. A szóban forgó futamon Alonso a leggyorsabb kör megfutásához is közel járt, de erről is lemaradt 1 ezreddel.

Az utolsó körös csatát a Forma-1 hivatalos YouTube-csatornája is felidézte, és az ezen a linken elérhető videón a pilóták belső kamerájából is megnézhetjük, hogyan futottak be a célba.

Ezenkívül egy kiváló nézőtéri felvétel is készült a Vettel-Alonso csatáról, amelyből szintén látszik, mennyire kevés választotta el a két klasszist – Vettel idén már nincs a mezőnyben, mert visszavonult, Alonso pedig az Aston Martin színeiben indul.