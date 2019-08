Videón Leclerc drámai becsapódása és rádióüzenete

Jelen állás szerint jövőre nem lesz Német Nagydíj a Forma-1-ben, de az biztos, hogy az idei futamra még évekkel később is emlékezni fogunk, mivel vasárnap egy mérhetetlenül nagy káoszt láthattunk, drámai képsorokkal megtűzdelve. Kezdődött minden azzal, hogy megérkezett az eső, majd a körülmények hol jobbak, hol rosszabbak lettek.

Ennek köszönhetően a versenyzők ki-be mászkáltak a bokszból a gumikért, valamint tették mindezt a biztonsági autós fázisok miatt is. A körülmények valóban kemények voltak odakint, és azok még a legtapasztaltabb pilótáknak is feladták a leckét, mint azt láthattukLewis Hamiltonnál, és Nico Hülkenbergnél is, de Valtteri Bottasra sem lehet azt mondani, hogy kezdő versenyző lenne. A brit, a német és a finn is megfizette az árát a hibájának.

Charles Leclerc sem maradt ki a szórásból, aki akár a futamot is megnyerhette volna, de a második hely szinte biztos volt számára. Ezen feltételek mellett azonban semmi sem volt biztos, és a német ring utolsó két kanyarja maga volt a jégpálya, ahol a bukótérben lévő fekete aszfalt valóban „csúszdaként” szolgált, ami miatt a monacói már a Ferrariban ülve panaszkodott.

Az alábbi videós felvételen jól láthatjuk, hogy Lelcerc valóban kis sebességgel haladt, de a fekete részen tovább és tovább csúszott, egészen a gumifalig, ahonnan már nem volt visszaút számára. A monacói nagyon dühös volt, és részben magához is beszélt, amikor tudatosult benne, hogy mibe került ez a hiba a részéről, akárcsak Bakuban az időmérő edzésen. Igaz, Azerbajdzsánban teljesen száraz volt a helyzet, ellenben a mostanival.