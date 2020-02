Videón is az Alfa Romeo új F1-es festése

A barcelonai tesztek első napján, azaz szerdán reggel leplezte le az Alfa Romeo a 2020-as festését. Korábban camouflage festéssel már láthattuk a kocsit a múlt heti shakedownjukon, most viszont videón is láthatjuk a festést, ami nem változott jelentősen.

Továbbra is a fehér és a piros a két fő szín, ahogy a csapat versenyzői is maradtak a „régiek”: Kimi Raikkönen és Antonio Giovinazzi. Az Alfánál viszont nemcsak ők ketten fognak vezetni, hanem lehetőséget kap a harmadik számú versenyző, Robert Kubica is.

A tavaly még a Williamsnél versenyző lengyel idén a tesztpilótai szerepkört tölti be az Alfa Romeónál, ahova ő vitte a névadó szponzort: a PKN Orlent. Az egyszeres futamgyőztes versenyző a szezon során szabadedzéseken is vezethet majd.

A lenti videón megtekinthető a svájci-olasz alakulat a 2020-as autója és festése.