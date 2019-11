Videón és képeken a Red Bull nagy sivatagi csapatása Abu Dhabiban

A Red Bull Racing mindig gondoskodik arról, hogy a versenyzői valamilyen látványos programban vegyenek részt a futamok előtt. Ez ezúttal sem volt másképp. Max Verstappen és Alexander Albon az évadzáróhoz méltóan egy sivatagi kalandban vett részt.

A holland és a thai is kihasználta a lehetőséget. A fiatalok a sebesség megszállottjai, teljesen mindegy, hogy a földön vagy a vízben vannak. Most a homokban kaptak lehetőséget arra, hogy megmutassák, mire is képesek.

Az alább található galéria mellett videóban is megnézhetitek az eseményt, mely közvetlen az évadzáró Abu Dhabi Nagydíj előtt került megrendezésre. Egy kis szórakozás a forró sivatagban a homokjárókkal.