Videón az IndyCar-sztár Forma-1-es tesztje a McLarennel

A 22 éves IndyCar-pilóta Colton Herta hétfőn és kedden a McLaren csapatával tesztelt, a 2021-es McLaren volánja mögé ülhetett be az amerikai, aki tavaly az 5. helyen végzett az IndyCarban, idén pedig a 11. pozícióban áll.

„Egy ideje már célom volt ez a teszt. Voltak már korábban is olyan alkalmak, amikor közel kerültem ehhez, most pedig meg is valósult. A teszt célja, hogy több időt tölthessek az ülésben” – mondta az amerikai, majd így folytatta:

„Azt gondolom, elég gyors vagyok. Az pedig majd idővel kiderül, hogy a csapat egyetért-e ezt illetően” – tette hozzá Herta. A tesztről készült videó az alábbi beágyazásban tekinthető meg, Hertának pedig a hétvégén az IndyCarban van jelenése, hiszen Torontóban versenyez a mezőny.

