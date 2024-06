Videón az F1-es Spanyol Nagydíj őrületesen izgalmas időmérő edzése

Sokan biztosak voltak abban, hogy Verstappen idén is bajnok lesz, és talán még hamarabb húzza be az újabb címét. A negyedik egymást követő trófeája lehet ez, azonban még várnia kell, mert átalakult az erősorrend, és nem is kicsit.

A McLaren-Mercedes hosszú-hosszú idő után újra esélyes a győzelemre, és akár a végső győzelemre is. Norris vezetésével véget vethetnek egy régi sorozatnak, ugyanis Hamilton első címe óta nem voltak bajnokok az F1-ben.

A Ferrari hasonló cipőben jár, bár ők azóta többször is közel álltak ahhoz, hogy Räikkönn után újra bajnokok legyenek. Ez végül nem történt meg, viszont ők is ott vannak az élmezőnyben, és már a Mercedes is.

Rendkívüli izgalmak várhatóak a következő versenyeken, és a Spanyol Nagydíjat sem biztos, hogy megint Verstappen húzza be. Norris ugyanis megszerezte a pole-t, és erőből, még csak szerencsére sem volt szüksége hozzá. Az erről készült összefoglaló videót erre a linkre kattintva érhetitek el.