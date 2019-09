Videón Albon nagy felzárkózása Spából: mit művelt?!

A Red Bull még a nyári szünet elején jelentette be, hogy Pierre Gaslynak vissza kell térnie a Toro Rossóhoz, és a helyét az újonc Alexander Albon ( Alex Albon ) veszi át, tehát 2016-hoz hasonlóan az osztrákok egy helycserét hajtottak végre. Akkor Max Verstappen volt a nyertes, míg Daniil Kvjat a vesztes, akinek később Faenzából is távoznia kellett, de most újra megkapta az esélyt.

Albon nagyon hamar kapta meg a lehetőséget, és ő az első, aki újoncként a Red Bull Racingnek versenyezhet, ráadásul minimális tapasztalattal, mivel sok társától eltérően a téli F1-es tesztek előtt csak pár kilométert tett meg királykategóriás autóban. A thai újonc, akit évekkel ezelőtt egyszer már kirakott a Red Bull a programjából, egy igen komoly autót vezethet, amit Spában vihetett először pályára.

Alexander a motorbüntetése miatt csak a mezőny utolsó feléből várhatta vasárnap a rajtot, ami nem volt a legsimább számára, és az első etapja igencsak gyengére sikeredett, amit saját maga is elismert. A lágyabb gumikon a kerékcserét követően azonban nagy tempót ment, és végül az 5. helyig zárkózott fel, miközben Daniel Ricciardo és Sergio Pérez ellen is egy parádés manővert mutatott be.

Alább egy remek videós anyagot nézhettek meg Albon versenyéről, kezdve a starttal, ahol nagyon gyorsan kellett reagálnia az előtte beragadt autóval. A hétvégét már büntetés nélkül várhatja Monzában, ahol ugyancsak nem lesz könnyű dolga, de kiderülhet, hogy mire képes a Honda 4-es specifikációjával.