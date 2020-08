Videón, ahogyan Vettel alatt megáll a Ferrari, hosszú olajcsíkot húzva

Sebastian Vettel-nek nincsenek könnyű hétvégéi Silverstone-ban. A négyszeres világbajnoknak a motorprobléma nélkül is nehéz hétvégéje volt, és mindössze a 14. helyen zárta a második szabadedzést, míg Leclerc a 7. lett.

A Ferrari amellett, hogy kétség nélkül a leglassabb motor egyelőre idén, nem bírta ki a tartósság próbáját sem, ezért akármennyire is hihetetlen az előző évekhez viszonyítva, de idén még csak a Renault motoros autóknak nem voltak motorikus problémái (Spielbergben hűtési gondok voltak a gyári csapatnál.)

Sebastian Vettel, Ferrari SF1000 retires from the session Fotó készítője: Andy Hone / Motorsport Images

A Sky kommentátorai is megjegyezték, hogy szokatlan az, amikor egy motorikus problémától átszakad a teljes padlólemez, a videón is hallható egy nagy ütés, majd Vettel maga is megnézte, hogy mi a probléma az autó hátuljánál.

A Ferrari még büntetés nélkül kicserélheti majd a motort Vettel autójában, így a németet nem fogják hátrasorolni az időmérőt követően.

