Videón, ahogy Sainz egy Ferrarival parádézik Barcelona utcáin

Carlos Sainz már szerdán bemelegített hazai versenyére, a Spanyol Nagydíjra, ugyanis a Ferrari egyik sportkocsijával szórakoztatta a barcelonai Paseo de Gráciában összegyűlt nézőket, de nem volt egyedül.

A spanyollal tartott ugyanis a Sky Sports szakkommentátora és a Ferrari Nagykövete is, Marc Gené, aki egy különleges, belső kamerás videót is megosztott a közösségi médiában, de van arról is felvétel, ahogy Sainz útnak indul.

Ki kell azonban élveznie ezt a pillanatot, ez lesz ugyanis az utolsó Spanyol Nagydíj, amit a Ferrari versenyzőjeként kezd el, jövőre ugyanis már Lewis Hamilton szerepel majd a csapatnál. Arról, hogy a televízióban hol követhetitek a hétvégi futamot, itt olvashattok.