Videón, ahogy Grosjean majdnem belehajt a Ferrariba

A Német Nagydíj több érdekes és látványos jelenetet is hozott, amiket egy ideig biztosan nem fogunk elfeledni. Nyilvánvalóan a többség most a kiesésekre gondol, amikor Charles Leclerc Nico Hülkenberg és Valtteri Bottas is egy dobogós helyezést vett el magától. A monacói, a német és a finn valóban nagyon jó helyzetben volt, de közbeszólt a hiba.

Az FIA nem ért egyet azokkal a versenyzőkkel, akik a pálya azon pontjára panaszkodtak, ahol megtörténtek ezek az incidensek, miközben például Kimi Räikkönen el tudta kerülni a csattanást a 16-os kanyarnál, mert egyszerűen óvatosabb volt. Ilyen körülmények között azonban nagyon könnyű hibázni, még a tapasztaltabb pilótáknak is.

A bokszban is nagy volt a forgalom a tömeges kerékcserékkel. A Ferrari ebben is az egyik főszereplő volt, mivel veszélyes módon engedték ki Leclerc-t, aki így majdnem összeütközött a Haas F1 Team francia pilótájával, Romain Grosjeannal. Meglepő módon, a korábbiakkal ellentétben csak a Ferrarit büntették, mely pénzbüntetést kapott, míg Leclerc szabadon folytathatta tovább a kaotikus nagydíjat, amit végül Max Verstappen nyert meg Sebastian Vettel és Daniil Kvjat előtt.