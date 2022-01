Videó: Új fényezést kaphat a Ferrari? A csapat kamionjai már feketék!

Charles Leclerc és Carlos Sainz csapata ma a Twitteren osztotta meg, hogy megkezdte együttműködését a CEVA logisztikai vállalattal, mely 2022-től a csapat szponzora lesz. A képen láthatjuk, amint a Ferrari egyik Forma–1-es autója áll, az új partner épülete előtt.

Az olasz istálló rengeteg energiát fektet abba, hogy visszakerüljön a Forma–1 élére, amely 2007 óta nem jön össze neki. Hiába próbálkoztak Fernando Alonsóval, vagy négyszeres világbajnok Sebastian Vettellel, Fortuna nem állt a szebb napokat látott istálló mellé.

Az új szabályváltozások azonban a Ferrari számára is új esélyt adhatnak, és a hírek szerint elég jól haladnak a 2022-es erőforrás fejlesztésével, ami kulcsfontosságú lehet, ugyanis ezután már nem lesz esély a korrigálásra a motorok befagyasztásának köszönhetően.

2021-ben a Ferrari már egy piros átmenetes autóval versenyzett, az SF21 hátsó része sötétebb volt, mint az eleje. A Ferrari szponzora, a CEVA Logistics videója bepillantást enged az állítólagos új festésbe, melynek főszponzorai a Santander és a CEVA.

A Scuderia kamionjai is másképp néznek ki. A kamionok jelentős részét feketére festették, amit a 2022-es autón is láthatunk majd. A Ferrari február 17-én mutatja be a következő Forma–1-es versenygépét.

